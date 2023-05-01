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29. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 01.05.2023, 11:06 GÜNCELLEME TARİHİ: 01.05.2023, 11:08
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29. Bölüm Foto Galeri

Cezayir, bilinmez düşmanı Kayıkçı'ya ulaşmak için düşmanlarıyla ittifak yapmak zorunda kalır. Cezayir, Kayıkçı'yı kendi alanına çekebilmek adına önemli birini yem olarak kullanır.

29. Bölüm Foto Galeri

Bu sırada Tito'nun ölüm anına ait görüntüler Kayıkçı tarafından emniyete servis edilir.

29. Bölüm Foto Galeri

Görüntülerin emniyete ulaşmasının ardından Cezayir zan altında kalır. Cezayir için emniyet tarafından tutuklanma emri çıkar.

29. Bölüm Foto Galeri

Kayıkçı, Cezayir ve arkadaşlarının tuzağını anlar. Kayıkçı daha güçlü olduğunu düşünür ve Cezayir'e karşı saldırıya geçer.

29. Bölüm Foto Galeri

Bu çatışma sırasında Cezayir, Kayıkçı'ya ulaşabilmek için kendi hayatını tehlikeye atar. Aynı anda Ömer Asaf, ağabeyi Bekir'in intikamını almak üzere Ekabir'e ulaşmak için plan yapar ve Ekabir'in tuzak bir mekâna gelmesini sağlar.

29. Bölüm Foto Galeri

Firuze, Cezayir'in kendisine olan duygularını net olarak öğrenmek ister. Firuze, Zeliha'nın da cesaretlendirmesiyle Cezayir'i evine davet eder.

29. Bölüm Foto Galeri

Cezayir'e karşı Leyla'nın da duyguları artmaya başlar.

29. Bölüm Foto Galeri

Cezayir, emniyetin suçlamalarından kurtulacak mı? Cezayir, Kayıkçı'yı ele geçirebilecek mi? Ömer Asaf, Ekabir'den intikamını alabilecek mi? Firuze, Cezayir'de aradığı yakınlığı bulacak mı?

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