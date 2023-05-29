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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM GALERİ

33. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 29.05.2023, 10:30 GÜNCELLEME TARİHİ: 29.05.2023, 10:32
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33. Bölüm Foto Galeri

Beklenmedik bir düşman karşısında ölümle burun buruna kalan Leyla, kızının rehin tutulduğunu öğrenir.

33. Bölüm Foto Galeri

Bu düşman, Leyla'ya bazı şartlar karşılığında kızını geri vereceğini söyler.

33. Bölüm Foto Galeri

Ve şartların en başına Leyla'nın Cezayir'e hiçbir şey belli etmeden isteklerini yerine getirmesini koyar.

33. Bölüm Foto Galeri

Cezayir ve ekibi, son hızla Suna'yı ararken Tatavlalı'nın adamlarından birini satın alır.

33. Bölüm Foto Galeri

Tatavlalı'nın mekanından Cezayir'e gelen bilgiye göre evde kaçak bir kız tutulmaktadır.

33. Bölüm Foto Galeri

Cezayir, Suna'yı bulma umuduyla Tatavlalı'nın mekanına baskın yapar ancak kızı yerine beklenmedik başka birini bulur.

33. Bölüm Foto Galeri

Bu kişi Cezayir'in düşmanına karşı kozu olur. Firuze, Leyla'yı ziyaret ettiğinde evde gergin bir durum olduğunu anlar.

33. Bölüm Foto Galeri

Firuze farkında olmadan, Leyla'nın Cezayir'e derdini anlatabileceği bir yardımda bulunur. Leyla, Firuze'den aldığı bilgiyle Cezayir'e tehdit altında olduklarını anlatmayı başarır. Cezayir düşmanının kim olduğunu anlayınca yüzleşmek için elindeki kozu kullanır.

33. Bölüm Foto Galeri

Leyla'yı ölümle burun buruna bırakıp tehdit eden kimdir? Cezayir, Tatavlalı'nın evinde kimi bulur? Firuze, Leyla'ya nasıl bir yardım yapar? Cezayir'in düşmanı onunla karşı karşıya gelmeyi kabul edecek mi?

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