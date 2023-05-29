33. Bölüm Foto Galeri

Beklenmedik bir düşman karşısında ölümle burun buruna kalan Leyla, kızının rehin tutulduğunu öğrenir.
Ve şartların en başına Leyla'nın Cezayir'e hiçbir şey belli etmeden isteklerini yerine getirmesini koyar.
Cezayir, Suna'yı bulma umuduyla Tatavlalı'nın mekanına baskın yapar ancak kızı yerine beklenmedik başka birini bulur.
Bu kişi Cezayir'in düşmanına karşı kozu olur. Firuze, Leyla'yı ziyaret ettiğinde evde gergin bir durum olduğunu anlar.
Firuze farkında olmadan, Leyla'nın Cezayir'e derdini anlatabileceği bir yardımda bulunur. Leyla, Firuze'den aldığı bilgiyle Cezayir'e tehdit altında olduklarını anlatmayı başarır. Cezayir düşmanının kim olduğunu anlayınca yüzleşmek için elindeki kozu kullanır.