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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM GALERİ

34. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 05.06.2023, 10:30 GÜNCELLEME TARİHİ: 05.06.2023, 10:31
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34. Bölüm Foto Galeri

Leyla, Suna'nın Dumrul'un elinden kurtarılamadığını anlayınca yeniden Dumrul'un emirlerine boyun eğmeye başlar.

34. Bölüm Foto Galeri

Dumrul, Leyla'nın kızına olan zaafını kullanarak Leyla'dan istediğini alır.

34. Bölüm Foto Galeri

Firuze, Dumrul'un geri döndüğünü öğrenir ve Dumrul'un isteği üzerine Cezayir'den gizli buluşurlar. Dumrul, Firuze'ye hayatlarından Leyla'yı da çıkarmak üzerine yeni bir yaşam planı sunar.

34. Bölüm Foto Galeri

Tatavlalı, Mişon'un sakladığı paralarının peşine düşer. Cezayir, Tatavlalı'ya Mişon aracılığıyla paraları vereceğini söyler. Cezayir'in Tatavlalı üzerindeki planı başkadır.

34. Bölüm Foto Galeri

Leyla'yı Dumrul'un oyunlarından kurtarmak için Cezayir ve Dumrul buluşur. Dumrul, elinde fırsat varken Cezayir'i öldürmez.

34. Bölüm Foto Galeri

Cezayir, bu durumu sorguladığında Dumrul'un yanıtı Cezayir'i oldukça şaşırtır.

34. Bölüm Foto Galeri

Dumrul'un Leyla'dan istediği nedir? Firuze, Dumrul'un tarafına geçecek mi?

34. Bölüm Foto Galeri

Paralarının peşine düşen Tatavlalı'nın karşılaştığı sürpriz nedir?

34. Bölüm Foto Galeri

Cezayir, Dumrul'dan ne öğrenecek?

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