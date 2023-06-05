34. Bölüm Foto Galeri

Leyla, Suna'nın Dumrul'un elinden kurtarılamadığını anlayınca yeniden Dumrul'un emirlerine boyun eğmeye başlar.
Firuze, Dumrul'un geri döndüğünü öğrenir ve Dumrul'un isteği üzerine Cezayir'den gizli buluşurlar. Dumrul, Firuze'ye hayatlarından Leyla'yı da çıkarmak üzerine yeni bir yaşam planı sunar.
Tatavlalı, Mişon'un sakladığı paralarının peşine düşer. Cezayir, Tatavlalı'ya Mişon aracılığıyla paraları vereceğini söyler. Cezayir'in Tatavlalı üzerindeki planı başkadır.
Leyla'yı Dumrul'un oyunlarından kurtarmak için Cezayir ve Dumrul buluşur. Dumrul, elinde fırsat varken Cezayir'i öldürmez.