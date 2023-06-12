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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM GALERİ

35. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 12.06.2023, 11:38 GÜNCELLEME TARİHİ: 12.06.2023, 11:51
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35. Bölüm Foto Galeri

Cezayir ve Dumrul karşı karşıya kalır ve birbirlerine silahlarını doğrultur. Dumrul'un Cezayir'i vurmak için elinde fırsat olmasına rağmen Cezayir'i vurmaz.

35. Bölüm Foto Galeri

Cezayir, Dumrul'a kendisini neden vurmadığını sorunca aldığı cevap Cezayir'i daha çok öfkelendirir.

35. Bölüm Foto Galeri

Cezayir, Dumrul ve Tatavlalı'dan kurtulmak için plan yaparken Dumrul da Tatavlalı'ya teklifte bulunur.

35. Bölüm Foto Galeri

Eğer Tatavlalı, Dumrul'dan aldığı görevi yerine getirirse hayalini kurduğu özgürlüğüne kavuşacaktır.

35. Bölüm Foto Galeri

Firuze manevi babası olan Dumrul'la ilgili büyük hayal kırıklığı yaşar. Yaşadığı stres Firuze'ye fazla gelmeye başlar.

35. Bölüm Foto Galeri

Firuze, çocuklarının hayatının da tehlikede olduğunu hesaba katarak herkes için iyi olacağını düşündüğü bir karar alır. Firuze'nin bu kararına sürpriz biri de eşlik eder.

35. Bölüm Foto Galeri

Leyla yıllardır kurduğu hayalini Cezayir'e söyler. Cezayir, geçen tüm zor zamanlara rağmen yanında duran Leyla'nın hayalini gerçekleştirmeye karar verir.

35. Bölüm Foto Galeri

Dumrul, Cezayir'i neden öldürmez? Tatavlalı, Dumrul'dan aldığı görevi yerine getirebilecek mi?

35. Bölüm Foto Galeri

Cezayir'in Tatavlalı ve Dumrul'a karşı planı işleyecek mi? Firuze'nin aldığı karar nedir? Leyla'nın hayali gerçek olacak mı?

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