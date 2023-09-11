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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM GALERİ

36. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 11.09.2023, 10:39 GÜNCELLEME TARİHİ: 11.09.2023, 10:40
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36. Bölüm Foto Galeri

Cezayir Türk aradan geçen bir senelik zaman diliminde 5 büyük silah tüccarını toplayarak "Dayılar Masası" adı altında bir ortaklık kurmuş, başına da yeğeni Ateş'i oturtmuştur. Artık işlerden elini ayağını çekmiş halde, eşi Leyla ve ailesiyle birlikte memleketinde sakin bir hayat sürmektedir.

36. Bölüm Foto Galeri

Ancak kim olduklarını bilmediği yeni düşmanları onu rahat bırakmazlar. Önce silah yüklü gemisi Akdeniz'de saldırıya uğrayıp kaçırılır. Ardından aynı düşmanlar onu da bulup öldürmek isterler. Saldırıdan kurtulan Cezayir, eski dostu Atakan'dan yeni düşmanlarının kim olduğunu öğrenir.

36. Bölüm Foto Galeri

Bu düşman, Türkiye'nin Mavi Vatan politikasından ve en fazla silah ihracatı gerçekleştiren ülkelerden biri olmasından rahatsızlık duyan "Müttefikler" isminde uluslararası bir konsorsiyum dur.

36. Bölüm Foto Galeri

Dayılar Masası'nın bir benzerini kurarak, yerli işbirlikçileri ile beraber saldırıya geçmişlerdir. Ve bu sefer hedefleri sadece Cezayir değil, aynı zamanda Türkiye'dir.

36. Bölüm Foto Galeri

Leyla'ya emekli olduğunu ve işlerden elini ayağını çektiğini söyleyen Cezayir, yapması gerekenin ne olduğunu çok iyi bilmektedir.

36. Bölüm Foto Galeri

Fakat bu aynı zamanda Leyla ve kızı Suna'yla arasının bozulmasına sebep olacaktır

36. Bölüm Foto Galeri

Ben Bu Cihana Sığmazam yeni sezon, özetsiz ilk bölümüyle Salı 20.00'de atv'de!

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