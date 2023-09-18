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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM GALERİ

37. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 18.09.2023, 10:28 GÜNCELLEME TARİHİ: 18.09.2023, 10:33
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37. Bölüm Foto Galeri

Silah yüklü gemisi kaçırılan ve saldırıya uğrayan Cezayir, Dayılar Masası'nın başına geçmek için ailesiyle birlikte İstanbul'a dönme kararı alır.

37. Bölüm Foto Galeri

Ancak bu kararı Leyla ve Suna tarafından sorgulanır.

37. Bölüm Foto Galeri

Her ikisi de namlunun ucunda yaşadıkları o eski hayatlarına dönmek istememektedirler.

37. Bölüm Foto Galeri

Dayılar Masası'nı toplayan Cezayir, aralarında bir hain olduğunu ve onu mutlaka bulacağını söyleyince Dayılar'ın tepkisiyle karşılaşır.

37. Bölüm Foto Galeri

Bir yandan da Müttefikler'in kimlerden meydana geldiğini ve gemisinin nerede olduğunu öğrenmek istemektedir.

37. Bölüm Foto Galeri

. Elindeki tek ipucunu, yani ona saldıran helikopteri araştırmaya başlar.

37. Bölüm Foto Galeri

Fakat bilmediği şey, Müttefikler'in onun silahlarını terör örgütüne göndermek üzere olduğudur .

37. Bölüm Foto Galeri

Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Ragıp Savaş (Atakan), Burak Çelik (Jean Luc) İsmail Demirci (Onbeşli), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Levent Özdilek

37. Bölüm Foto Galeri

Senaryo : Zülküf Yücel, Zehra Yücel

37. Bölüm Foto Galeri

Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümleriyle her Salı 20.00'de atv'de

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