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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM GALERİ

39. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 02.10.2023, 10:37 GÜNCELLEME TARİHİ: 02.10.2023, 10:42
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39. Bölüm Foto Galeri

Cezayir'i kaçıran Erman onu öldürmek değil, ondan bilgi almak peşindedir.

39. Bölüm Foto Galeri

Öğrenmek istediği şey, Cezayir ve Atakan'ın USB içerisinde ne olduğunu bilip bilmedikleridir.

39. Bölüm Foto Galeri

Cezayir'in hiçbir şekilde konuşmadığını görünce Atakan'a gözünün önünde işkence ederek konuşturmayı planlar.

39. Bölüm Foto Galeri

Fakat Atakan'ın nerede saklandığını bilmemektedir.

39. Bölüm Foto Galeri

Tazıyev ve adamları Atakan'ı bulmak için uğraşırken Cezayir'in Erman'ın elinde olduğunu öğrenen Atakan onu bırakması karşılığında Erman'a gidip teslim olur.

39. Bölüm Foto Galeri

Öte yandan Leyla bütün bu süreçte Berfin'in Cezayir'in yanında olup kendisinin ise uzakta kalmasını kabullenememektedir.

39. Bölüm Foto Galeri

Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Ragıp Savaş (Atakan), Burak Çelik (Jean Luc) İsmail Demirci (Onbeşli), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Levent Özdilek

39. Bölüm Foto Galeri

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39. Bölüm Foto Galeri

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