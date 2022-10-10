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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM GALERİ

4. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 10.10.2022, 10:20 GÜNCELLEME TARİHİ: 10.10.2022, 10:27
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4. Bölüm Foto Galeri

Leyla, iyiye doğru gitmeye başlayınca, güvenlik gerekçesiyle eve çıkartılır.

4. Bölüm Foto Galeri

Cezayir, Firuze'ye içini döker ve yaşadıklarını anlatır. Firuze de ona son derece anlayışlı davranır.

4. Bölüm Foto Galeri

Mezarlık baskınının failinin Ayıboğan Yakup olduğunu öğrenen Kurban Baba'nın oğulları ve Ömer Asaf, Yakup'un depolarından birini basarlar. Ancak Yakup'u bulamazlar.

4. Bölüm Foto Galeri

George Bagnall, Orhan'a ABD'nin Ortadoğu politikasını anlatır ve ona yeni bir görev verir. Cezayir, Leyla'yı görmek için eve gittiğinde hiç beklemediği bir tepki ile karşılaşır. Ömer Asaf, ablası Leyla'nın bu tavrını onaylamaz. Leyla, Gülendam'la da tartışır.

4. Bölüm Foto Galeri

Cezayir ve adamları, Yakup'un çiftliğini basarlar ancak Yakup yine ellerinden kaçmayı başarır. Cezayir, bir toplantı tertip ederek, İstanbul'un tüm yeraltı dünyasını bir araya getirir ve kendisine biat etmelerin ister. Aralarında Asım Kaptan'ın da olduğu çoğunluğun buna cevabı Cezayir'in ummadığı bir şekilde olur.

4. Bölüm Foto Galeri

Ayıboğan Yakup, Cezayir'in ayağına gider ve işbirliği yapmak istediğini söyler. Ancak başına geleceklerden habersizdir. Azamet ve Ömer Asaf, Atakan Başkan tarafından sorguya çekilirler.

4. Bölüm Foto Galeri

Firuze'nin annesi Elmas, Gülendam'ı ziyaret ederek, ona, ailede ortalığı karıştıracak küçük bir hediye bırakır.

4. Bölüm Foto Galeri

Cezayir, Suna'yla konuşmak istediğinde, kızı hiç kimsenin tahmin bile edemeyeceği bir tepki verir ve babasına silah çeker.

4. Bölüm Foto Galeri

4.bölüm tanıtıımı: https://www.atv.com.tr/ben-bu-cihana-sigmazam/4-bolum-2-fragman/izle

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