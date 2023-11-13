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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM GALERİ

45. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 13.11.2023, 11:22 GÜNCELLEME TARİHİ: 13.11.2023, 11:26
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45. Bölüm Foto Galeri

Cezayir cezaevine atılmıştır ancak bu Amerikalıları tatmin etmemektedir.

45. Bölüm Foto Galeri

Cezayir'in kendilerine teslim edilmesini istemektedirler.

45. Bölüm Foto Galeri

Onu alıp Amerika'ya götüreceklerdir. Müfit ve Atakan ise onu vermekte gönülsüzdürler.

45. Bölüm Foto Galeri

Cezayir'i asla teslim etmeyeceklerini düşünen Erman, iki aşamalı bir plan yapar.

45. Bölüm Foto Galeri

Planın birinci aşaması Cezayir'i içerde öldürtmektir.

45. Bölüm Foto Galeri

Leyla şirkete gelerek kocasını kurtarmak için harekete geçer. Ancak öncelikli bir durum vardır; Cezayir'i cezaevinde korumak!

45. Bölüm Foto Galeri

Bu sırada Ateş'te Cezayir'i dinlemeyerek Erman'ı kaçırır. Amcasına karşılık Amerikalılarla pazarlık yapacaktır.

45. Bölüm Foto Galeri

Oysa Cezayir hapiste de boş durmayacak ve kurtuluşunu kendi planlayarak uygulamaya geçecektir.

45. Bölüm Foto Galeri

Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümüyle Salı 20.00'de atv'de

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