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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM GALERİ

5. Bölüm Foto Galeri

Yeni bölüm foto galeri

GİRİŞ TARİHİ: 17.10.2022, 10:44 GÜNCELLEME TARİHİ: 17.10.2022, 10:49
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5. Bölüm Foto Galeri

Leyla, Gülendam'a ultrason resminin hesabını sorar. Ömer Asaf ve Azamet, Yakup'un yerine geçen kardeşi Habip'in nasıl birisi olduğunu araştırırken başlarını derde sokarlar.

5. Bölüm Foto Galeri

Lokman, Asım Kaptan'ı ziyaret ederek Yakup'un öldürülmesiyle bir ilgisinin olup olmadığını anlamaya çalışır

5. Bölüm Foto Galeri

Bekir'in alacaklıları Meltem'i kaçırarak Bekir'e bir gözdağı vermek isterler. Cezayir, olaya müdahale etmek zorunda kalır.

5. Bölüm Foto Galeri

Cezayir ve ekibi, 17 yıl önce kullandıkları ofislerini tekrar açarlar ve burada yapılan ilk toplantıda Cezayir'in ölmeden önce Ethem'e yüklü miktarda altın emanet bıraktığı ortaya çıkar.

5. Bölüm Foto Galeri

Atakan, hiçbir illegal işe bulaşmaması için Cezayir'i son kez uyarır. Lokman, bir hacker olan kızı Melike'yi ofise getirerek Cezayir ve diğer elemanlarla tanıştırır.

5. Bölüm Foto Galeri

Azamet, görür görmez kıza karşı bir ilgi duyar.

5. Bölüm Foto Galeri

Cezayir ve adamları, yıllar öncesinden kalan altınları geri getirmek için bir plan yaparlar.

5. Bölüm Foto Galeri

Cezayir'in peşinde olan Emniyet Müdürü Sinan, Kurban Baba'nın çiftliğini basarken, Cezayir'in altın yüklü tırı da yolda saldırıya uğrar.

5. Bölüm Foto Galeri

Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümleriyle Salı 20.00'de atv'de

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