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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM GALERİ

53. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 15.01.2024, 10:23 GÜNCELLEME TARİHİ: 15.01.2024, 10:28
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53. Bölüm Foto Galeri

Cezayir şüphelerinde haklı olduğunu öğrenir. Erman Barkan hayattadır. Ve intikamını almaya, Cezayir'i yok etmeye kararlıdır.

53. Bölüm Foto Galeri

Bunun için ilk planı Cezayir'in fabrikalarını kapatıp onu silah üretimi yapamaz hale getirerek güçsüzleştirmektir.

53. Bölüm Foto Galeri

Cezayir'in ise hedefinde Vedat vardır. Vedat'ı alıp Berfin'i öldürdüğünü itiraf ettirecektir.

53. Bölüm Foto Galeri

Cezayir bunlarla uğraşırken hiç beklemediği yerden darbe alır.

53. Bölüm Foto Galeri

Müfit artık onun düşmanıdır.

53. Bölüm Foto Galeri

Cezayir için en zoru devletinin onu gözden çıkardığını görmek olur. Ama elbette bunun altında kalmayacaktır.

53. Bölüm Foto Galeri

Diğer tarafta Suna'nın herkesten gizli Soysal'la evlenmeye kalkması eve bomba gibi düşer.

53. Bölüm Foto Galeri

Kızları yüzünden Leyla ve Cezayir büyük bir tartışma yaşar ve Cezayir evi terk eder.

53. Bölüm Foto Galeri

Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Ozan Akbaba (Gardaşov), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Ragıp Savaş (Atakan), Burak Çelik (Jean Luc) İsmail Demirci (Onbeşli), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Levent Özdilek

53. Bölüm Foto Galeri

Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümüyle Salı 20.00'de atv'de

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