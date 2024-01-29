55. Bölüm Galeri

Atakan, Koslu'nun kaldığı binaya bir ekip gönderir fakat Koslu kaçmayı başararak Erman'dan yardım ister.
Öte yandan Atakan kendisine bağlı bir ekiple Erman'ın evine giderek Tazıyev'i Bosna Savaşı'ndaki suçları nedeniyle tutuklar.
O sırada Vedat, Erman'ın bile haberi olmadığı başka bir plan peşindedir; Leyla'yı uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle cezaevine yollayacaktır.
Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Ozan Akbaba (Gardaşov), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Ragıp Savaş (Atakan), Burak Çelik (Jean Luc), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Levent Özdilek