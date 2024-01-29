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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM GALERİ

55. Bölüm Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 29.01.2024, 10:39 GÜNCELLEME TARİHİ: 29.01.2024, 10:53
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55. Bölüm Galeri

Cezayir ve Atakan, Onbeşli'nin intikamını almak için Koslu'yla Tazıyev'in peşine düşerler

55. Bölüm Galeri

Atakan, Koslu'nun kaldığı binaya bir ekip gönderir fakat Koslu kaçmayı başararak Erman'dan yardım ister.

55. Bölüm Galeri

Erman onu saklamayı kabul eder. Çünkü Cezayir'i hayatından tamamen çıkaracak bir planın peşindedir.

55. Bölüm Galeri

Öte yandan Atakan kendisine bağlı bir ekiple Erman'ın evine giderek Tazıyev'i Bosna Savaşı'ndaki suçları nedeniyle tutuklar.

55. Bölüm Galeri

Amacı onu mahkemede yargılatmaktır.

55. Bölüm Galeri

Cezayir bunu pek doğru bulmasa da kabul etmek zorunda kalır.

55. Bölüm Galeri

O sırada Vedat, Erman'ın bile haberi olmadığı başka bir plan peşindedir; Leyla'yı uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle cezaevine yollayacaktır.

55. Bölüm Galeri

Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Ozan Akbaba (Gardaşov), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Ragıp Savaş (Atakan), Burak Çelik (Jean Luc), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Levent Özdilek

55. Bölüm Galeri

Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümüyle Salı 20.00'de atv'de

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