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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM GALERİ

6. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 24.10.2022, 11:13 GÜNCELLEME TARİHİ: 24.10.2022, 11:14
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6. Bölüm Foto Galeri

Leyla, Firuze ve Mercan'ı Kurban'ın çiftliğinde üstelik de kendi atıyla görünce çok öfkelenir ve Kurban'a çıkışır.

6. Bölüm Foto Galeri

Atakan, Cezayir'e Lokman'dan haber alınamadığını söyler. Leyla, büyük bir tesadüfle Süheyla ve Orhan arasındaki ilişkiyi öğrenir ve bu durumu Cezayir'in bilmesi gerektiğini düşünür.

6. Bölüm Foto Galeri

Cezayir, Lokman'la ilgili bir şey bilip bilmediğini öğrenmek için Asım'ın yanına gider. Orhan, artık bir işine yaramayacağını düşündüğü Süheyla'yı yanından kovar.

6. Bölüm Foto Galeri

Azamet ve Ömer Asaf, Lokman'ın bulunduğu yerle ilgili bir ipucu bulurlar ve peşinden giderler. Orhan, artık açığa çıkacağını bildiği için Bagnall'dan yardım ister.

6. Bölüm Foto Galeri

Cezayir ve Leyla, Süheyla ve Orhan meselesi hakkında uzun bir konuşma gerçekleştirirler. Cezayir, Süheyla'nın olduğu yere gider ve onunla konuşur ancak bu konuşma hiç de Süheyla'nın beklediği bir konuşma olmayacaktır.

6. Bölüm Foto Galeri

Leyla'nın mutlu tavrının sebebi evdeki herkesi meraka düşürür.

6. Bölüm Foto Galeri

Cezayir ve ekibi nihayet Lokman'ın yeriyle ilgili gerçek bir bilgiye ulaşırlar ama bunun kendilerine kurulmuş bir tuzak olduğundan haberleri yoktur.

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