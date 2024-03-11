60. Bölüm Foto Galeri

Müfit'in oğlu Soysal'ın annesiyle birlikte Amerika'da CIA korumasında olduğunu öğrenen Cezayir, bunun arkasında da Erman'ın olduğunu anlar.
Behçet yaşadığı acı kaybın sorumlusu olarak gördüğü Cezayir'in karşısına çıkarak intikamını alacağını söyler.
Bu sırada esas düşmanını unutmayan Cezayir'in sürpriz hamlesi Erman'ın planlarını alt üst edecek ve onu yaptıklarıyla sınanacağı büyük bir imtihanın ortasında bırakacaktır.
Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Mustafa Üstündağ (Behçet), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Ragıp Savaş (Atakan), Burak Çelik (Jean Luc), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Levent Özdilek