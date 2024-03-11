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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM GALERİ

60. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 11.03.2024, 10:49 GÜNCELLEME TARİHİ: 11.03.2024, 11:04
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60. Bölüm Foto Galeri

Cezayir, Leyla'nın masumiyetini ispat etmek ister.

60. Bölüm Foto Galeri

Müfit, Leyla konusunda yardım etmeyeceğini söyleyince şüpheleri üzerine çeker.

60. Bölüm Foto Galeri

Müfit'in oğlu Soysal'ın annesiyle birlikte Amerika'da CIA korumasında olduğunu öğrenen Cezayir, bunun arkasında da Erman'ın olduğunu anlar.

60. Bölüm Foto Galeri

Erman ise, piyonlarını öne sürerek Cezayir'i oyalarken, büyük hamlesinin hazırlığına başlamıştır.

60. Bölüm Foto Galeri

Behçet yaşadığı acı kaybın sorumlusu olarak gördüğü Cezayir'in karşısına çıkarak intikamını alacağını söyler.

60. Bölüm Foto Galeri

Adım adım yükselen savaşta iki taraf da zarar görür.

60. Bölüm Foto Galeri

Bu sırada esas düşmanını unutmayan Cezayir'in sürpriz hamlesi Erman'ın planlarını alt üst edecek ve onu yaptıklarıyla sınanacağı büyük bir imtihanın ortasında bırakacaktır.

60. Bölüm Foto Galeri

Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Mustafa Üstündağ (Behçet), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Ragıp Savaş (Atakan), Burak Çelik (Jean Luc), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Levent Özdilek

60. Bölüm Foto Galeri

BBCS yeni bölüm 20.00'de atv'de

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