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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM GALERİ

61. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 18.03.2024, 11:17 GÜNCELLEME TARİHİ: 18.03.2024, 11:19
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61. Bölüm Foto Galeri

Cezayir, Erman'ın oğlu Serkan'ı Türkiye'ye getirir.

61. Bölüm Foto Galeri

Serkan, babasının hiç bilmediği karanlık yüzüyle tanışır.

61. Bölüm Foto Galeri

Cezayir, Serkan'ı aile içindeki özel törene dahil ederek şaşırtır.Erman, Cezayir'in kendisine yaptığı teklife Leyla'ya saldırarak cevap verir.

61. Bölüm Foto Galeri

Cezayir düşmanlarının saldırısına, hazırladığı sürpriz planla karşılık verir.

61. Bölüm Foto Galeri

Behçet ise bu kez farklı bir taktikle Cezayir'e saldırır ve onun en yakınındakilerden birini ele geçirmeyi başarır.

61. Bölüm Foto Galeri

Cezayir ve Erman nefeslerin tutulduğu rehine alışverişi için karşı karşıya geldiklerinde, Leyla'dan gelecek haber gerilimi doruğa çıkaracaktır.

61. Bölüm Foto Galeri

Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Mustafa Üstündağ (Behçet), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Ragıp Savaş (Atakan), Burak Çelik (Jean Luc), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Levent Özdilek

61. Bölüm Foto Galeri

Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümüyle Salı 20.00'de atv'de

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