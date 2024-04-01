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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM GALERİ

63. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 01.04.2024, 10:39 GÜNCELLEME TARİHİ: 01.04.2024, 10:44
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63. Bölüm Foto Galeri

Cezayir, Müfit'i öldüren Taziyev ile Erman'ın peşindedir. İlk kez bu kadar çaresiz kalan Erman köşeye sıkışmıştır.

63. Bölüm Foto Galeri

Serkan, gerçek yüzünü öğrendiği babasını her şeye rağmen kurtarmanın yollarını arar.

63. Bölüm Foto Galeri

Leyla, aileye bebek müjdesini nasıl vereceğinin tatlı telaşı içindeyken, Ada'nın annesi Arzu'nun gelişi evdeki bütün dengeleri değiştirir. Elif, Arzu'nun hamleleri sonrasında zor bir karar vermek zorunda kalır.

63. Bölüm Foto Galeri

Cezayir, eski masa üyelerini bir araya getiren Atakan'ın isteğini geri çevirmeyerek liderliği kabul eder.

63. Bölüm Foto Galeri

Behçet, kardeşinin katili bildiği Cezayir'le hareket etmeye yanaşmazken, Gedik Ali yaptıklarının bedelini ödeyecektir.

63. Bölüm Foto Galeri

Cezayir, Erman'ın karşısına çıktığında ise kimsenin beklemediği bir son yaşanacaktır.

63. Bölüm Foto Galeri

Yeni bölüm Salı 20.00'de atv'de

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