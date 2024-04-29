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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM GALERİ

65. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 29.04.2024, 10:27 GÜNCELLEME TARİHİ: 29.04.2024, 10:33
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65. Bölüm Foto Galeri

Cezayir yaptığı plan sonucunda Erman'ı ele geçirmeyi başarır. Erman şimdiye kadar yaptığı tüm kötülüklerin hesabını vermek zorundadır.

65. Bölüm Foto Galeri

Öte yandan Tura adlı bir bela ortaya çıkar.

65. Bölüm Foto Galeri

Kaybedecek hiçbir şeyi olmayan Tura'nın amacı Cezayir'den geçmişin intikamını almaktır.

65. Bölüm Foto Galeri

Leyla, bebeğinin cinsiyetini öğrenmenin sevincini ailesiyle paylaşır. Fransa'daki karanlık geçmişi nedeniyle zor durumda olan Arzu, kızı Ada'yı kullanarak Cezayir'den yardım ister.

65. Bölüm Foto Galeri

Elif, Arzu'nun oynadığı oyunu açığa çıkarmaya çalışırken kendisini bir oyunun içinde bulacaktır.

65. Bölüm Foto Galeri

Cezayir, Gedikali'nin fabrikasını alan gizemli ismin Tura olduğunu öğrenince harekete geçer. Tura ise Vedat'ı ele geçirerek çoktan hamlesini yapmıştır.

65. Bölüm Foto Galeri

Atakan, Cezayir ve Tura'yı bir araya getirir. Yıllar sonra karşı karşıya gelen ikilinin buluşması Tura'nın bir başka sürprizine gebedir.

65. Bölüm Foto Galeri

Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümüyle Salı 20.00'de atv'de

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