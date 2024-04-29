65. Bölüm Foto Galeri

Cezayir yaptığı plan sonucunda Erman'ı ele geçirmeyi başarır. Erman şimdiye kadar yaptığı tüm kötülüklerin hesabını vermek zorundadır.
Leyla, bebeğinin cinsiyetini öğrenmenin sevincini ailesiyle paylaşır. Fransa'daki karanlık geçmişi nedeniyle zor durumda olan Arzu, kızı Ada'yı kullanarak Cezayir'den yardım ister.
Cezayir, Gedikali'nin fabrikasını alan gizemli ismin Tura olduğunu öğrenince harekete geçer. Tura ise Vedat'ı ele geçirerek çoktan hamlesini yapmıştır.
Atakan, Cezayir ve Tura'yı bir araya getirir. Yıllar sonra karşı karşıya gelen ikilinin buluşması Tura'nın bir başka sürprizine gebedir.