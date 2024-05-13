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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM GALERİ

66. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 13.05.2024, 10:53 GÜNCELLEME TARİHİ: 13.05.2024, 10:57
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66. Bölüm Foto Galeri

Cezayir, Atakan'ın ölümü sonrası gelen istihbarat görevlisi Belkıs tarafından sorgulanır.

66. Bölüm Foto Galeri

Tura, şüpheleri Cezayir'e yönelttikten sonra silah sevkiyatı için hazırlıklarını hızlandırır. Cezayir, Belkıs'a Tura'nın gerçek yüzünü göstermek için harekete geçer.

66. Bölüm Foto Galeri

Leyla, hareketlerinden şüphelendiği Arzu'yu yakın takibe alır. Leyla'nın güvenini kazanmak için Raziye'yi kullanan Arzu'nun başı Fransa'daki geçmişi nedeniyle beladadır. Arzu kendi planlarını kurarken, hiç beklemediği anda karşısına çıkan sürpriz kişi ona büyük bir şaşkınlık yaşatacaktır.

66. Bölüm Foto Galeri

Cezayir, Tura'yı geçmişi hatırlatarak uyarır.

66. Bölüm Foto Galeri

Tura, Cezayir'i yalnız bırakmak için hedefine bu kez Sandıkçıoğlu'nu alır.

66. Bölüm Foto Galeri

Cezayir, Tura'nın planlarına engel olmaya çalışırken bir kez daha sevdiklerinin ölüm kalım mücadelesine tanıklık etmek zorunda kalacaktır.

66. Bölüm Foto Galeri

Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Mustafa Üstündağ (Behçet), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Ragıp Savaş (Atakan), Burak Çelik (Jean Luc), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Levent Özdilek

66. Bölüm Foto Galeri

Yeni bölüm Salı 20.00'de atv'de

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