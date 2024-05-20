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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM GALERİ

67. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 20.05.2024, 10:51 GÜNCELLEME TARİHİ: 20.05.2024, 10:54
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67. Bölüm Foto Galeri

Cezayir, Habip ve Pırıl'ın intikamını almak için harekete geçer.

67. Bölüm Foto Galeri

Belkıs araya girerek Cezayir'den Tura'nın yaptıklarına dair kanıt getirmesini ister.

67. Bölüm Foto Galeri

Tura, bir yandan Cezayir'in tanığı Sandıkçıoğlu'nun konuşmasını engellemek, diğer yandan da yaptıklarını sorgulamaya başlayan Rus istihbaratından kurtulmak zorundadır.

67. Bölüm Foto Galeri

Leyla'dan beklediği desteği alamayan Suna, Arzu'nun sırlarını öğrenmek için harekete geçer.

67. Bölüm Foto Galeri

Arzu ise Tura'nın baskısıyla iyice köşeye sıkışmıştır. Arzu'nun gerçek yüzünü ortaya çıkaracak olay, evdeki gerilimin de doruğa çıkmasına neden olacaktır.

67. Bölüm Foto Galeri

Cezayir, Tura'ya hiç beklemediği bir karşılık vererek dengeleri değiştirir.

67. Bölüm Foto Galeri

Tura ise hem Cezayir'den hem de Ruslardan kurtulmak için büyük bir tuzak kurar.

67. Bölüm Foto Galeri

Nefeslerin tutulduğu finalde Cezayir, ailesi ve Tura'nın istekleri arasında bir seçim yapmak zorunda kalır.

67. Bölüm Foto Galeri

Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Mustafa Üstündağ (Behçet), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Ragıp Savaş (Atakan), Burak Çelik (Jean Luc), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Levent Özdilek

67. Bölüm Foto Galeri

Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümüyle Salı 20.00'de atv'de

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