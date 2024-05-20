67. Bölüm Foto Galeri

Tura, bir yandan Cezayir'in tanığı Sandıkçıoğlu'nun konuşmasını engellemek, diğer yandan da yaptıklarını sorgulamaya başlayan Rus istihbaratından kurtulmak zorundadır.
Arzu ise Tura'nın baskısıyla iyice köşeye sıkışmıştır. Arzu'nun gerçek yüzünü ortaya çıkaracak olay, evdeki gerilimin de doruğa çıkmasına neden olacaktır.
Nefeslerin tutulduğu finalde Cezayir, ailesi ve Tura'nın istekleri arasında bir seçim yapmak zorunda kalır.
Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Mustafa Üstündağ (Behçet), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Ragıp Savaş (Atakan), Burak Çelik (Jean Luc), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Levent Özdilek