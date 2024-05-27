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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM GALERİ

68. Bölüm Fotogaleri

GİRİŞ TARİHİ: 27.05.2024, 10:36 GÜNCELLEME TARİHİ: 27.05.2024, 10:38
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68. Bölüm Fotogaleri

Cezayir, Tura'nın kurduğu tuzağı, annesini bulup karşısına çıkararak bozar. Tura, öfkesini Cezayir'in ailesine saldırarak kusar.

68. Bölüm Fotogaleri

Leyla, aileye önderlik ederek bu zor durumdan onları kurtarmak için harekete geçer. Cezayir, ailesini korumak için girdiği mücadelede tekrar ölümle burun buruna gelir.

68. Bölüm Fotogaleri

Behçet, ablası Hatice ile Kurban arasındaki ilişkiyi öğrenince deliye döner. Bu durum, Tura'nın annesini koruyan Behçet ve Kurban arasında çatışmaya sebep olur.

68. Bölüm Fotogaleri

Taziyev, Tura'nın annesini almak için karşılarına çıktığında, tüm dengeleri değiştirecek bir hesaplaşma yaşanacaktır. Ailenin direnişi ve Cezayir'in akılcı planıyla, evdekiler kurtulur. Ancak Tura, Leyla ve Suna'yı alarak kaçmayı başarır.

68. Bölüm Fotogaleri

Cezayir, onları kurtarmak için Tura'ya karşı hayatının en zor sınavını vermek zorunda kalır.

68. Bölüm Fotogaleri

Heyecanın bir an olsun düşmeyeceği final bölümü, iyilerle kötülerin bu cihandaki son savaşına sahne olacaktır.

68. Bölüm Fotogaleri

Cezayir'in ölümle burun buruna kaldığı final bölümü Salı 20.00'de atv'de.

68. Bölüm Fotogaleri

Soluksuz izleyeceğiniz final bölümünü kaçırmayın.

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