68. Bölüm Fotogaleri

Taziyev, Tura'nın annesini almak için karşılarına çıktığında, tüm dengeleri değiştirecek bir hesaplaşma yaşanacaktır. Ailenin direnişi ve Cezayir'in akılcı planıyla, evdekiler kurtulur. Ancak Tura, Leyla ve Suna'yı alarak kaçmayı başarır.