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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM GALERİ

7. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 31.10.2022, 10:31 GÜNCELLEME TARİHİ: 31.10.2022, 10:33
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7. Bölüm Foto Galeri

Lokman'ın cenazesi adeta gayrimeşru aleminin tüm ağır toplarıyla, Emniyet'in karşı karşıya geldiği bir törene dönüşür.

7. Bölüm Foto Galeri

Tüm aile, Leyla'nın Firuze'yle ne konuştuğunu merak etmektedir.

7. Bölüm Foto Galeri

Leyla onlara kararını açıkladığında hepsi mutlu olacaklardır. Cezayir, 15 yıllık hapis cezasını doldurup dışarıya çıkan kadim dostu Ekabir'i ziyarete gider.

7. Bölüm Foto Galeri

Melike, babasına tesbih hediye eden Asım Kaptan'la tanışmak ister. Cezayir, onu Asım'ın mekanına götürdüğünde kendilerini bir çatışmanın içerisinde bulurlar.

7. Bölüm Foto Galeri

Cezayir bu sırada kendisine ateş açmakta olan birini öldürür ama bu öldürdüğü kişi Cezayir'in ezeli düşmanı Sabit'in oğlu çıkar.

7. Bölüm Foto Galeri

Sabit, intikam yemini eder ve Cezayir'e de evlat acısı yaşatmadan ölmeyeceğim der.

7. Bölüm Foto Galeri

Sabit'e karşı, Cezayir, Asım ve Ekabir'le bir ittifak kurabilmenin yollarını arar.

7. Bölüm Foto Galeri

Firuze'nin halası Zeliha'nın Bosna'dan çıkıp gelmesi başta Elmas olmak üzere tüm ailenin huzurunu kaçıracaktır.

7. Bölüm Foto Galeri

Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümüyle Salı 20.00'de atv'de

7. Bölüm Foto Galeri

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