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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM GALERİ

Herkes onu merak ediyor. Ben Bu Cihana Sığmazam Azamet kim?

GİRİŞ TARİHİ: 11.11.2022, 10:41 GÜNCELLEME TARİHİ: 11.11.2022, 12:03
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Herkes onu merak ediyor. Ben Bu Cihana Sığmazam Azamet kim?

Ben Bu Cihana Sığmazam, Salı akşamları fırtınalar estirmeye devam ediyor. Heyecanın bir an olsun eksilmediği dizi izleyiciden büyük ilgi görüyor.

Herkes onu merak ediyor. Ben Bu Cihana Sığmazam Azamet kim?

Dizinin iddialı senaryosu kadar, Ben Bu Cihana Sığmazam'ın karakterleri de çok seviliyor. Dizinin dikkat çeken karakterlerinden biri de başarılı oyuncu Eren Vurdem'in hayat verdiği Azamet...

Herkes onu merak ediyor. Ben Bu Cihana Sığmazam Azamet kim?

Azamet, Cezayir'in yakın dostu Kurban Baba'nın oğlu...Gözü pek, kararlı, güçlü... Ne istediğini biliyor... Adeta dosta huzur, düşmana korku salıyor.

Herkes onu merak ediyor. Ben Bu Cihana Sığmazam Azamet kim?

Çatışmalara gözünü kırpmadan girebiliyor, zekasıyla içinden çıkılmaz olayların içinden kolayca sıyrılabiliyor.

Herkes onu merak ediyor. Ben Bu Cihana Sığmazam Azamet kim?

En zor durumlar da bile mizahı elden bırakmaması, onun karakterinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Herkes onu merak ediyor. Ben Bu Cihana Sığmazam Azamet kim?

Tetikçileri buluyor, suçlulara farklı cezalar uyguluyor. Kısacası onun radarına giren, sonucuna katlanıyor.

Herkes onu merak ediyor. Ben Bu Cihana Sığmazam Azamet kim?

Her ne pahasına olursa olsun, yolundan ilerlemeye devam ediyor. Hayattaki önceliklikleri devletini ve sevdiklerini korumak...

Herkes onu merak ediyor. Ben Bu Cihana Sığmazam Azamet kim?

Tam bir deli fişek... Babasının ve kız kardeşlerinin abartma uyarılarına rağmen düşmana sert müdahalelerde bulanabiliyor.

Herkes onu merak ediyor. Ben Bu Cihana Sığmazam Azamet kim?

Cezayir'in hayatında en güvendiği kişilerin başında geliyor. Peki Ben Bu Cihana Sığmazam'ın konusu ne? Oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor.

Herkes onu merak ediyor. Ben Bu Cihana Sığmazam Azamet kim?

Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar.

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