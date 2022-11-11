Herkes onu merak ediyor. Ben Bu Cihana Sığmazam Azamet kim?

Ben Bu Cihana Sığmazam, Salı akşamları fırtınalar estirmeye devam ediyor. Heyecanın bir an olsun eksilmediği dizi izleyiciden büyük ilgi görüyor.
Dizinin iddialı senaryosu kadar, Ben Bu Cihana Sığmazam'ın karakterleri de çok seviliyor. Dizinin dikkat çeken karakterlerinden biri de başarılı oyuncu Eren Vurdem'in hayat verdiği Azamet...
Azamet, Cezayir'in yakın dostu Kurban Baba'nın oğlu...Gözü pek, kararlı, güçlü... Ne istediğini biliyor... Adeta dosta huzur, düşmana korku salıyor.
Çatışmalara gözünü kırpmadan girebiliyor, zekasıyla içinden çıkılmaz olayların içinden kolayca sıyrılabiliyor.
En zor durumlar da bile mizahı elden bırakmaması, onun karakterinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
Tetikçileri buluyor, suçlulara farklı cezalar uyguluyor. Kısacası onun radarına giren, sonucuna katlanıyor.
Her ne pahasına olursa olsun, yolundan ilerlemeye devam ediyor. Hayattaki önceliklikleri devletini ve sevdiklerini korumak...
Tam bir deli fişek... Babasının ve kız kardeşlerinin abartma uyarılarına rağmen düşmana sert müdahalelerde bulanabiliyor.
Cezayir'in hayatında en güvendiği kişilerin başında geliyor. Peki Ben Bu Cihana Sığmazam'ın konusu ne? Oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor.