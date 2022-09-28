İlk bölümü ile yeni sezonun reyting rekorunu kıran Ben Bu Cihana Sığmazam 2. Bölümü ile bir kez daha seyircilerini ekran başına kilitledi. Aksiyon sahneleriyle heyecanın zirveye ulaştığı Ben Bu Cihana Sığmazam'da, duygusal sahneler de dikkat çekti. BBCS 2. Bölüm'de neler oldu? İşte BBCS 2. Bölüm'de yaşananlar...
Cezayir Türk, İstanbul'a ayak basar basmaz gözaltına alındı. Temur Turan ismiyle işlem yapılan Cezayir Türk, bir telefonla serbest kaldı.
Cezayir Reis'in Atakan ile karşı karşıya geldiği sahne de sosyal medyada en çok izlenenlerden oldu. Cezayir Türk, "Bir imparator ölecekse tahtında ölmelidir!" diyerek İstanbul'a dönüş nedenini vurguladı.
Kurban ise "Affedecekler seni" diyerek Cezayir'e teselli verdi. Cezayir'in omuzlarındaysa iki aileli olmanın yükü vardı...
Atakan, boğazın tadını çıkarırken manidar bir tesadüfün içinde kaldı. Cezayir'in Amerikalı düşmanı, Cezayir için Atakan'ı ziyaret etse de beklediği cevabı alamadı.
Düşmanları, Cezayir'i yine rahat bırakmadı. Cezayir saldırıdan Azade'nin de desteğiyle kurtulmayı başardı.
Leyla, Cezayir'in dönüşünü kabul etmekte zorlandı. Cezayir'in yıllarca kendisini bir yalanın içinde yaşattığını söyleyen Leyla, "Hiç kimse kusura bakmasın! Onunla aynı sofrada oturup yemek yemeyeceğim." dedi.