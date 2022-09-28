İlk bölümü ile yeni sezonun reyting rekorunu kıran Ben Bu Cihana Sığmazam 2. Bölümü ile bir kez daha seyircilerini ekran başına kilitledi. Aksiyon sahneleriyle heyecanın zirveye ulaştığı Ben Bu Cihana Sığmazam'da, duygusal sahneler de dikkat çekti. BBCS 2. Bölüm'de neler oldu? İşte BBCS 2. Bölüm'de yaşananlar...