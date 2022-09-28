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BBCS 2. Bölüm'de neler oldu?

GİRİŞ TARİHİ: 28.09.2022, 13:52 GÜNCELLEME TARİHİ: 28.09.2022, 14:08
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BBCS 2. Bölüm'de neler oldu?

İlk bölümü ile yeni sezonun reyting rekorunu kıran Ben Bu Cihana Sığmazam 2. Bölümü ile bir kez daha seyircilerini ekran başına kilitledi. Aksiyon sahneleriyle heyecanın zirveye ulaştığı Ben Bu Cihana Sığmazam'da, duygusal sahneler de dikkat çekti. BBCS 2. Bölüm'de neler oldu? İşte BBCS 2. Bölüm'de yaşananlar...

BBCS 2. Bölüm'de neler oldu?

Cezayir Türk, İstanbul'a ayak basar basmaz gözaltına alındı. Temur Turan ismiyle işlem yapılan Cezayir Türk, bir telefonla serbest kaldı.

BBCS 2. Bölüm'de neler oldu?

Cezayir Reis'in Atakan ile karşı karşıya geldiği sahne de sosyal medyada en çok izlenenlerden oldu. Cezayir Türk, "Bir imparator ölecekse tahtında ölmelidir!" diyerek İstanbul'a dönüş nedenini vurguladı.

BBCS 2. Bölüm'de neler oldu?

Kocasının öldüğünü zanneden Leyla Türk ise gözyaşları içinde yaşadıklarını anlamaya çalıştı.

BBCS 2. Bölüm'de neler oldu?

Kurban ise "Affedecekler seni" diyerek Cezayir'e teselli verdi. Cezayir'in omuzlarındaysa iki aileli olmanın yükü vardı...

BBCS 2. Bölüm'de neler oldu?

Atakan, boğazın tadını çıkarırken manidar bir tesadüfün içinde kaldı. Cezayir'in Amerikalı düşmanı, Cezayir için Atakan'ı ziyaret etse de beklediği cevabı alamadı.

BBCS 2. Bölüm'de neler oldu?

Cezayir, düşmanlarıyla mücadele ederken özel hayatını da yoluna sokma peşindeydi.

BBCS 2. Bölüm'de neler oldu?

Düşmanları, Cezayir'i yine rahat bırakmadı. Cezayir saldırıdan Azade'nin de desteğiyle kurtulmayı başardı.

BBCS 2. Bölüm'de neler oldu?

Leyla, Cezayir'in dönüşünü kabul etmekte zorlandı. Cezayir'in yıllarca kendisini bir yalanın içinde yaşattığını söyleyen Leyla, "Hiç kimse kusura bakmasın! Onunla aynı sofrada oturup yemek yemeyeceğim." dedi.

BBCS 2. Bölüm'de neler oldu?

Cezayir'in boş mezarının başında ağlayan Leyla, kocasına düzenlenen saldırıda kurşunun önüne atlayarak vuruldu.

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