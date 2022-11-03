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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM GALERİ

BBCS unutulmaz replikler...

GİRİŞ TARİHİ: 03.11.2022, 14:28 GÜNCELLEME TARİHİ: 03.11.2022, 15:57
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BBCS unutulmaz replikler...

"Ben Bu Cihana Sığmazam" Salı akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Heyecan dolu bölümlere imza atan dizinin unutulmaz repliklerini hatırlayalım.

"Mecbur kalmadıkça sevmediğim bir yolu hiç seçmedim!"

BBCS unutulmaz replikler...

"Sen ben yok, biz varız"

BBCS unutulmaz replikler...

"Sen bakma, ben senin baktığın yönde olurum; demek Özdemir Asaf bilmiyorsun..."

BBCS unutulmaz replikler...

"Sevilmeyen yol en kalabalık olduğu zaman bile ıssızdır!"

BBCS unutulmaz replikler...

"Benim adım Cezayir Türk! Burası da Şehr-i İstanbul… Ve bir imparator ölecekse tahtında ölmelidir."

BBCS unutulmaz replikler...

"Bundan sonra sadece biz olmayacaksak ben yokum!"

BBCS unutulmaz replikler...

"Baba ile kızın arasındaki o büyük bağı hiçbir şey koparamaz!"

BBCS unutulmaz replikler...

"Vatana can dedik!"

BBCS unutulmaz replikler...

"Hiç bilmediğim bambaşka bir hayatın içinde buldum kendimi..."

BBCS unutulmaz replikler...

"Bundan sonra ortalık daha da karışacak!"

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