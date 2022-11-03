BBCS unutulmaz replikler...

'Ben Bu Cihana Sığmazam' Salı akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Heyecan dolu bölümlere imza atan dizinin unutulmaz repliklerini hatırlayalım. 'Mecbur kalmadıkça sevmediğim bir yolu hiç seçmedim!' 'Sen ben yok, biz varız' 'Sen bakma, ben senin baktığın yönde olurum; demek Özdemir Asaf bilmiyorsun...' 'Sevilmeyen yol en kalabalık olduğu zaman bile ıssızdır!' 'Benim adım Cezayir Türk! Burası da Şehr-i İstanbul… Ve bir imparator ölecekse tahtında ölmelidir.' 'Bundan sonra sadece biz olmayacaksak ben yokum!' 'Baba ile kızın arasındaki o büyük bağı hiçbir şey koparamaz!' 'Vatana can dedik!' 'Hiç bilmediğim bambaşka bir hayatın içinde buldum kendimi...' 'Bundan sonra ortalık daha da karışacak!' '17 yıl önce nerede bıraktıysak oradan devam edeceğiz!' 'Yaşıyorum ve buradayım, bu konuyla ilgili bir sıkıntı mı var?' 'İkinci hatanı tek sebebi ilkinin affedilmiş olmasıdır!' 'Herkes verdiği kararın sonucuna katlanır!' 'Bütün bu olan biten her şey bitsin!' 'Ben katil oluyordum!' 'Ben hayatım boyu adaletten yana olmaya çalıştım!' 'Mutluyken söz, üzgünken karar, sinirliyken cevap verme...' 'Dost bizim için küçük bir vatan gibidir.' 'Kimse bir babayı çocuklarıyla sınamaya cesaret etmemeli...'