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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM GALERİ

BBCS'de ilk üç bölümde neler oldu?

GİRİŞ TARİHİ: 05.10.2022, 16:57 GÜNCELLEME TARİHİ: 05.10.2022, 17:21
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BBCS'de ilk üç bölümde neler oldu?

atv'nin merakla beklenen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, ilk 3 bölümü ile ekrana damga vurdu.

BBCS'de ilk üç bölümde neler oldu?

İlk bölümden itibaren reyting listelerinin zirvesinden inmeyen Ben Bu Cihana Sığmazam, heyecan dolu bölümlere sahne oldu.

BBCS'de ilk üç bölümde neler oldu?

Yıllar önce öldüğü zannedilen Cezayir Türk ile ilgili gerçekler ortaya çıktı.

BBCS'de ilk üç bölümde neler oldu?

İstanbul'daki eşi Leyla, Cezayir'in özlemini dindirmeye çalışırken Cezayir'in Temur olarak farklı bir hayat sürdüğü anlaşıldı.

BBCS'de ilk üç bölümde neler oldu?

Üstelik, bu hayatın içinde Temur'un eşi Firuze de vardı.

BBCS'de ilk üç bölümde neler oldu?

Cezayir'in yaşadığının öğrenildiği haberini Dumrul Bey verdi.

BBCS'de ilk üç bölümde neler oldu?

Bu saatten sonra Cezayir'i İstanbul'a çekmenin planları da sıklaştı.

BBCS'de ilk üç bölümde neler oldu?

Cezayir'in ölmediğini öğrenen düşmanları hemen planlarını devreye soktu.

BBCS'de ilk üç bölümde neler oldu?

Leyla'nın hasretini çektiği, öldü sandığı kocası için Türkiye'ye dönüş vaktiydi...

BBCS'de ilk üç bölümde neler oldu?

Cezayir Türk'ün düşmanlarının ilk hedefi Suna oldu.

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