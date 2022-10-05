BBCS'de ilk üç bölümde neler oldu?

atv'nin merakla beklenen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, ilk 3 bölümü ile ekrana damga vurdu. İlk bölümden itibaren reyting listelerinin zirvesinden inmeyen Ben Bu Cihana Sığmazam, heyecan dolu bölümlere sahne oldu. Yıllar önce öldüğü zannedilen Cezayir Türk ile ilgili gerçekler ortaya çıktı. İstanbul'daki eşi Leyla, Cezayir'in özlemini dindirmeye çalışırken Cezayir'in Temur olarak farklı bir hayat sürdüğü anlaşıldı. Üstelik, bu hayatın içinde Temur'un eşi Firuze de vardı. Cezayir'in yaşadığının öğrenildiği haberini Dumrul Bey verdi. Bu saatten sonra Cezayir'i İstanbul'a çekmenin planları da sıklaştı. Cezayir'in ölmediğini öğrenen düşmanları hemen planlarını devreye soktu. Leyla'nın hasretini çektiği, öldü sandığı kocası için Türkiye'ye dönüş vaktiydi... Cezayir Türk'ün düşmanlarının ilk hedefi Suna oldu. Suna'nın kaçırıldığını öğrenen Cezayir, İstanbul'a doğru yola çıktı. İstanbul'un sefiri, yeniden İstanbul'daydı! Cezayir, eski dostlarıyla bir araya gelir gelmez çatışma yeniden başladı. Kızını kurtartmak için çalışan Cezayir, yine kanlı bir çatışmaya girdi. Kızını yanan arabadan çıkaran Cezayir, Suna'yı hastaneye yetiştirdi. Leyla için ise sırada yılların tokadını atmak vardı. Leyla'dan Cezayir'e sert bir tokat geldi. Temur Turan olarak gözaltına alınan Cezayir, sorgudan kolayca kurtuldu. Teşkilatın başı olan Atakan'la bir araya gelen Cezayir Türk, 'Bir imparator ölecekse tahtında ölmelidir.' dedi. Atakan, Cezayir'i kendisinden isteyen Amerikalılara tokat gibi yanıt verdi. Türkiye'nin kendisini dev aynasında gördüğünü söyleyen Amerikalı, 'Dev olan Türkiye Cumhuriyeti!' yanıtıyla karşılaştı. Cezayir'in aklındaysa hem Leyla hem Firuze vardı. Kurban Baba ile dertleşen Cezayir, kafasının karışık olduğunu gösterdi. Leyla ise Cezayir'in dönüşüne oldukça mesafeliydi. Leyla'nın kardeşi Ömer de 'baba' bildiği Cezayir'in dönüşü karşısında şaşkındı. Kocasının yıllar önce kendisine bıraktığı sözleri okuyan Leyla, gözyaşlarına hakim olamadı. Cezayir hem gönül işlerinde hem de sahada çatışma halindeydi. Ömer ve Azamet, Suna'nın kaçırılmasının intikamını alma peşindeydi. Cezayir'in boş mezarını ziyarete giden Leyla, orada kocasıyla karşılaştı. Kocasının düşmanları da mezarlıktaydı. Cezayir'in düşmanlarının sıktığı kurşunun önüne atlayan Leyla yaralandı. Leyla'yi hastaneye yetiştiren Cezayir, burada ilk kez kızı Suna ile hasret giderdi. Leyla'nın kaldığı hastanede çıkan yangında olay yerinde olan Firuze, Leyla'nın hayatını kurtardı. Muhteşem bölümleriyle adından söz ettiren Ben Bu Cihana Sığmazam her Salı 20.00'de atv'de!