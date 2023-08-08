Ben Bu Cihana Sığmazam 2. Sezon ne zaman başlayacak?

Geçtiğimiz sezon Salı akşamlarına damga vuran Ben Bu Cihana Sığmazam, hem aksiyon dolu sahneleriyle hem de Cezayir ve Leyla'nın aşkıyla gündemden düşmemişti. atv'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni sezonu ne zaman başlayacak? BBCS'de neler oldu, neler olacak?