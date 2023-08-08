Ben Bu Cihana Sığmazam 2. Sezon ne zaman başlayacak?

Geçtiğimiz sezon Salı akşamlarına damga vuran Ben Bu Cihana Sığmazam, hem aksiyon dolu sahneleriyle hem de Cezayir ve Leyla'nın aşkıyla gündemden düşmemişti. atv'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni sezonu ne zaman başlayacak? BBCS'de neler oldu, neler olacak?
Heyecanla beklenen BBCS 2. sezon çok konuşulacak bölümleriyle yakında atv ekranında izleyicisiyle buluşacak. Muhteşem bölümleri ile herkesi ekrana kilitlemeye hazırlanan Ben Bu Cihana Sığmazam'da macera hız kesmeyecek.
BBCS'nin ilk sezonuna damga vuran Cezayir - Leyla aşkında son durumun ne olacağı merak edilirken sezon finalinde iç ısıtan anlar da izleyicilerin aklında yer etti.
Leyla'nın balayı isteğini gecikmeli de olsa kırmayan Cezayir, sevdiği kadınla birlikte uzun bir yolculuğa çıkmıştı.
Cezayir'i yıllarca bekleyen ve ölümüne yas tutan Leyla, beklemesinin mükafatını balayı sürpriziyle aldı.
Özellikle Firuze'nin varlığından rahatsız olan Leyla, abisinin ölümünün ardından Cezayir'in çıkmasıyla kocasına karşı bir kez daha tavır aldı.