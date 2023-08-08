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Ben Bu Cihana Sığmazam 2. Sezon ne zaman başlayacak?

GİRİŞ TARİHİ: 08.08.2023, 15:25 GÜNCELLEME TARİHİ: 08.08.2023, 15:59
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Ben Bu Cihana Sığmazam 2. Sezon ne zaman başlayacak?

Geçtiğimiz sezon Salı akşamlarına damga vuran Ben Bu Cihana Sığmazam, hem aksiyon dolu sahneleriyle hem de Cezayir ve Leyla'nın aşkıyla gündemden düşmemişti. atv'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni sezonu ne zaman başlayacak? BBCS'de neler oldu, neler olacak?

Ben Bu Cihana Sığmazam 2. Sezon ne zaman başlayacak?

Heyecanla beklenen BBCS 2. sezon çok konuşulacak bölümleriyle yakında atv ekranında izleyicisiyle buluşacak. Muhteşem bölümleri ile herkesi ekrana kilitlemeye hazırlanan Ben Bu Cihana Sığmazam'da macera hız kesmeyecek.

Ben Bu Cihana Sığmazam 2. Sezon ne zaman başlayacak?

BBCS'nin ilk sezonuna damga vuran Cezayir - Leyla aşkında son durumun ne olacağı merak edilirken sezon finalinde iç ısıtan anlar da izleyicilerin aklında yer etti.

Ben Bu Cihana Sığmazam 2. Sezon ne zaman başlayacak?

Leyla'nın balayı isteğini gecikmeli de olsa kırmayan Cezayir, sevdiği kadınla birlikte uzun bir yolculuğa çıkmıştı.

Ben Bu Cihana Sığmazam 2. Sezon ne zaman başlayacak?

Cezayir'i yıllarca bekleyen ve ölümüne yas tutan Leyla, beklemesinin mükafatını balayı sürpriziyle aldı.

Ben Bu Cihana Sığmazam 2. Sezon ne zaman başlayacak?

Cezayir ve Leyla aşkı ilk sezonda her zaman mutlu devam etmedi.

Ben Bu Cihana Sığmazam 2. Sezon ne zaman başlayacak?

Özellikle Firuze'nin varlığından rahatsız olan Leyla, abisinin ölümünün ardından Cezayir'in çıkmasıyla kocasına karşı bir kez daha tavır aldı.

Ben Bu Cihana Sığmazam 2. Sezon ne zaman başlayacak?

Yine de Leyla'nın her başı sıkıştığında yanında Cezayir vardı...

Ben Bu Cihana Sığmazam 2. Sezon ne zaman başlayacak?

En nihayetinde Leyla ve Cezayir'in yolları bir kez daha kesişti ve aşk kaldığı yerden devam etti.

Ben Bu Cihana Sığmazam 2. Sezon ne zaman başlayacak?

Hem Cezayir'in hem de Leyla'nın en özen gösterdikleri noktaysa aileleriydi.

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