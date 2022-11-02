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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM GALERİ

‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ birinciliğini bırakmıyor

GİRİŞ TARİHİ: 02.11.2022, 10:54 GÜNCELLEME TARİHİ: 02.11.2022, 10:58
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‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ birinciliğini bırakmıyor

Ekranların yeni gözdesi 'Ben Bu Cihana Sığmazam', heyecan dolu yedinci bölümünü geride bırakırken reytinglerin ve sosyal medyanın da zirvesinde yer aldı.

‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ birinciliğini bırakmıyor

"BBCS" yedinci bölümüyle,Tüm Kişiler'de %7,15 izlenme oranı ve %19,03 izlenme payı alarak birinci sırada yer aldı.Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yedinci bölüm etiketi #BBCS bölüm başladıktan kısa bir süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine zirveden giriş yaptı!

‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ birinciliğini bırakmıyor

Lokman'ın cenaze adeta gayrimeşru alemin tüm ağır toplarıyla Emniyet'in karşı karşıya geldiği bir törene dönüştü.

‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ birinciliğini bırakmıyor

Herkes cenazede yüz yüze geldi.Cezayir, 15 yıllık hapis cezasını doldurup dışarıya çıkan kadim dostu Ekabir'i mekanında (Erkan Can'ı) ziyarete gitti.

‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ birinciliğini bırakmıyor

Melike babasına tesbih hediye eden Asım Kaptan'la tanışmak istedi. Cezayir, onu Asım'ın mekanına götürdüğünde kendilerini bir çatışmanın içerisinde buldular.

‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ birinciliğini bırakmıyor

Cezayir bu sırada kendisine ateş açmakta olan birini öldürdü ve bu öldürdüğü kişi Cezayir'in ezeli düşmanı Sabit'in oğlu çıktı.

‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ birinciliğini bırakmıyor

Sabit, oğlunun cenazesini görünce intikam yemini etti ve Cezayir'e de evlat acısı yaşatmadan ölmeyeceğim dedi.

‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ birinciliğini bırakmıyor

Firuze'nin halası Zeliha'nın ( Sevil Akı) Bosna'dan çıkıp gelmesi başta Elmas olmak üzere tüm ailenin huzurunu kaçırdı.

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