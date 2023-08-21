ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM GALERİ

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinden ilk kareler yayınlandı

GİRİŞ TARİHİ: 21.08.2023, 10:57 GÜNCELLEME TARİHİ: 21.08.2023, 10:58
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinden ilk kareler yayınlandı

atv'nin reyting rekortmeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın ikinci sezon ilk kareleri yayınlandı.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinden ilk kareler yayınlandı

Başrollerinde Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan Saban'ın yer aldığı dizi Karadeniz sahneleriyle yeni sezona damgasını vuracak.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinden ilk kareler yayınlandı

Dizinin kostüm ve aksesuar aşamasında kalabalık bir ekip uzun ve titiz bir hazırlık süreci yaşadı.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinden ilk kareler yayınlandı

Ekip, bölgenin özel kumaşlarını kullanarak Karadeniz yöresinin geleneksel kostümlerini tasarlandı.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinden ilk kareler yayınlandı

Kumaşlar aylar öncesinden atölyede hazırlandı. Oyuncuların yemenileri ise bölge halkına yaptırıldı.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinden ilk kareler yayınlandı

Yöresel kıyafetlerle çay toplayan oyuncular sette keyifli anlar yaşadılar.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinden ilk kareler yayınlandı

Yapımcılığını KYN Yapımevi'nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu dizinin senaryosunu Zülküf Yücel ve Zehra Yücel'in kaleme alıyor.

DİĞER GALERİLER
BİZE ULAŞIN