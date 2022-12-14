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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM GALERİ

‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ en çok izlenen dizi oldu!

GİRİŞ TARİHİ: 14.12.2022, 10:59 GÜNCELLEME TARİHİ: 14.12.2022, 11:01
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‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ en çok izlenen dizi oldu!

Cezayir, Dumrul'un ölümünü telefondan izledi. Dumrul'u vuran kişiyi ekranda gördü ve yıllardır yüzleşmekten kaçtığı kişiyi bir anda karşısında buldu.

‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ en çok izlenen dizi oldu!

Cezayir'in ekranda gördüğü kişi ölüm makinesi olarak bilinen Fransız Jean Luc'tu. Cezayir çok büyük bir çelişki ile karşı karşıya kaldı çünkü Fransız Jean Luc Cezayir'in ölen abisinin oğluydu yani Cezayir'in yeğeni…

‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ en çok izlenen dizi oldu!

Cezayir'in abisini öldüren silah ortaya çıktı ve rapor sonucunda silahın üzerindeki parmak izleri Firuzeye ait olduğu belirlendi.

‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ en çok izlenen dizi oldu!

İzini kaybettiren ama yıllar sonra ortaya çıkan ve tekrar Cezayir'in hayatına giren Jean Luc ve Cezayir'e yüz yüze geldi.

‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ en çok izlenen dizi oldu!

Cezayir, Luc'u ailesinden uzak durması için uyardı. Ayrıca Jean Luc babaannesi Gülendam ile ilk defa karşı karşıya geldi.

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