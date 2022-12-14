‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ en çok izlenen dizi oldu!

Cezayir'in ekranda gördüğü kişi ölüm makinesi olarak bilinen Fransız Jean Luc'tu. Cezayir çok büyük bir çelişki ile karşı karşıya kaldı çünkü Fransız Jean Luc Cezayir'in ölen abisinin oğluydu yani Cezayir'in yeğeni…