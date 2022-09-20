Ben Bu Cihana Sığmazam oyuncuları

atv'nin merakla beklenen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam 20.00'de izleyicisiyle buluşuyor. Ben Bu Cihana Sığmazam'da hangi ünlü oyuncular yer alıyor? İşte Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldızlarla dolu oyuncu kadrosu...
Oktay Kaynarca - Cezayir Türk
Ebru Özkan Saban - Leyla
Pelin Akil - Firuze
Ali Seçkiner Alıcı - Kurban Baba
Işıl Yücesoy - Gülendam Türk
Hakan Karahan - Dumrul
Erkan Sever - Orhan
Ragıp Savaş - Atakan
Gülenay Kalkan Ünlüoğlu - Elmas
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