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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM GALERİ

Ben Bu Cihana Sığmazam oyuncularıyla özel röportaj

GİRİŞ TARİHİ: 11.03.2024, 15:08 GÜNCELLEME TARİHİ: 11.03.2024, 15:38
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Ben Bu Cihana Sığmazam oyuncularıyla özel röportaj

Güçlü oyuncu kadrosu ve heyecanı zirveye taşıyan hikayesiyle Ben Bu Cihana Sığmazam, ekran yolculuğuna devam ediyor. Dizide hepimizin hayranlık duyduğu 'Cezayir ve Leyla' aşkı söz konusu.

Ben Bu Cihana Sığmazam oyuncularıyla özel röportaj

İkilinin ekrana böylesi samimi yansımasında Ebru Özkan Saban faktörünü yapımın başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'ya sorduk.

Ben Bu Cihana Sığmazam oyuncularıyla özel röportaj

''Çok değerli bir insan, çok iyi bir kadın. Normal hayatında da iyi ve dik duran bir kadın. İyi bir anne, iyi bir eş. Bütün bunların hepsini bünyesinde o kadar toplamış ki, bir aktör olarak da kameranın karşısında gerçekçi bir şekilde dile getiriyor.''

Ben Bu Cihana Sığmazam oyuncularıyla özel röportaj

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cezayir ve Leyla sekanslarının herkes de uyandırdığı çok özel hisler var. Bu konuda neler söylemek istersiniz?

Ben Bu Cihana Sığmazam oyuncularıyla özel röportaj

Dizinin yönetmeni Mustafa Şevki Doğan: ''Oktay ve Ebru'nun ikili sahneleri, benim en çok hoşuma giden sahneler... ''

Ben Bu Cihana Sığmazam oyuncularıyla özel röportaj

En çok etkilendiğiniz sahneler hangileri?

Tanıl Yöntem: ''Cezayir Türk'ün buraya geri döndüğü ve hastanede Leyla Türk ile karşılaştığı sahneden çok etkilenmiştim.
Cem Cesur: ''Ebru ablanın vurulma sahnesinden çok etkilendim o sahneyi unutamıyorum.''

Ben Bu Cihana Sığmazam oyuncularıyla özel röportaj

Oktay Kaynarca, Ben Bu Cihana Sığmazam'ın en önemli isimlerinden biri. Sadece iyi bir oyuncu olarak değil ekibin enerjisini yükselten, varlığıyla herkesi yukarı taşıyan bir kişi olarak da çok seviliyor.

Ben Bu Cihana Sığmazam oyuncularıyla özel röportaj

Yapımın başarılı oyuncusu Bahtiyar Engin, Kaynarca'nın eğlenceli tarafına dikkat çekiyor. ''Oktay çok muzip ve eğlenceli bir adamdır. 40 yıllık arkadaşım. Mizah duygusu çok yüksek bir adamdır. Dünya tatlısıdır.''

Ben Bu Cihana Sığmazam oyuncularıyla özel röportaj

Kurban karakteriyle izlediğimiz Ali Seçkiner Alıcı'ya göre Oktay Kaynarca, hem çok iyi bir oyuncu hem de çok iyi bir insan. ''Oktay çok iyi bir yol arkadaşı ve çok takdir ettiğim bir insan.''

Ben Bu Cihana Sığmazam oyuncularıyla özel röportaj

Levent Özdilek hakkında neler söylemek istersiniz?

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