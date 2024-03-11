Ben Bu Cihana Sığmazam oyuncularıyla özel röportaj

Güçlü oyuncu kadrosu ve heyecanı zirveye taşıyan hikayesiyle Ben Bu Cihana Sığmazam, ekran yolculuğuna devam ediyor. Dizide hepimizin hayranlık duyduğu 'Cezayir ve Leyla' aşkı söz konusu.
İkilinin ekrana böylesi samimi yansımasında Ebru Özkan Saban faktörünü yapımın başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'ya sorduk.
''Çok değerli bir insan, çok iyi bir kadın. Normal hayatında da iyi ve dik duran bir kadın. İyi bir anne, iyi bir eş. Bütün bunların hepsini bünyesinde o kadar toplamış ki, bir aktör olarak da kameranın karşısında gerçekçi bir şekilde dile getiriyor.''
Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cezayir ve Leyla sekanslarının herkes de uyandırdığı çok özel hisler var. Bu konuda neler söylemek istersiniz?
Dizinin yönetmeni Mustafa Şevki Doğan: ''Oktay ve Ebru'nun ikili sahneleri, benim en çok hoşuma giden sahneler... ''
En çok etkilendiğiniz sahneler hangileri?
Tanıl Yöntem: ''Cezayir Türk'ün buraya geri döndüğü ve hastanede Leyla Türk ile karşılaştığı sahneden çok etkilenmiştim.
Cem Cesur: ''Ebru ablanın vurulma sahnesinden çok etkilendim o sahneyi unutamıyorum.''
Oktay Kaynarca, Ben Bu Cihana Sığmazam'ın en önemli isimlerinden biri. Sadece iyi bir oyuncu olarak değil ekibin enerjisini yükselten, varlığıyla herkesi yukarı taşıyan bir kişi olarak da çok seviliyor.
Yapımın başarılı oyuncusu Bahtiyar Engin, Kaynarca'nın eğlenceli tarafına dikkat çekiyor. ''Oktay çok muzip ve eğlenceli bir adamdır. 40 yıllık arkadaşım. Mizah duygusu çok yüksek bir adamdır. Dünya tatlısıdır.''
Kurban karakteriyle izlediğimiz Ali Seçkiner Alıcı'ya göre Oktay Kaynarca, hem çok iyi bir oyuncu hem de çok iyi bir insan. ''Oktay çok iyi bir yol arkadaşı ve çok takdir ettiğim bir insan.''