'Ben Bu Cihana Sığmazam' tüm kategorilerde birinci oldu

Aralarında Asım Kaptan'ın da olduğu çoğunluğun buna cevabı Cezayir'in ummadığı bir şekilde oldu. Cezayir, Suna'yla konuşmak istediğinde ise kızı hiç kimsenin tahmin bile edemeyeceği bir tepki verdi ve babasına silah çekti.