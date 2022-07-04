Ben Bu Cihana Sığmazam yakında atv'de!

atv'nin merakla beklenen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam sete çıktı. Setten ilk kareler, diziyi heyecanla bekleyenleri iyiden iyiye meraklandırdı.
Ben Bu Cihana Sığmazam ekibi, İstanbul çekimlerinin ardından hikayenin yurtdışında geçen bölümlerini çekmek için ipek yolunun başkenti ve aynı zamanda dünya tarihinde 16 devlete başkentlik yapmış olan Semerkand ve Buhara'ya gidecek.
Ben Bu Cihana Sığmazam konusu ile dikkatleri üzerine çekti. Ben Bu Cihana Sığmazam'da, köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir. Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır. Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.
Onur Tan'la birlikte Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin genel hikayesini oluşturan Oktay Kaynarca, yeni dizide Cezayir Türk karakteriyle izleyenlerin karşısına çıkacak. Ben Bu Cihana Sığmazam'da birçok ünlü isim Oktay Kaynarca'ya eşlik edecek.
Ebru Özkan - Leyla
Pelin Akil - Firuze
Ali Seçkiner Alıcı - Kurban Baba
Hakan Karahan - Dumrul
Erkan Sever - Orhan