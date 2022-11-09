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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM GALERİ

‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ zirvede!

GİRİŞ TARİHİ: 09.11.2022, 12:01 GÜNCELLEME TARİHİ: 09.11.2022, 12:06
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‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ zirvede!

Ekranların yeni gözdesi 'Ben Bu Cihana Sığmazam', heyecan dolu sekizinci bölümünü geride bırakırken reytinglerin ve sosyal medyanın da zirvesinde yer aldı.

‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ zirvede!

"BBCS" sekizinci bölümüyle,Tüm Kişiler'de %6,30 izlenme oranı ve %16,36 izlenme payı alarak birinci sırada yer aldı.

‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ zirvede!

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın sekizinci bölüm etiketi #BBCS bölüm başladıktan kısa bir süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine zirveden giriş yaptı!

‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ zirvede!

Cezayir ve ekibi baskın yedi!

‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ zirvede!

Cezayir, Sabit'in olası bir intikam saldırısına karşı hem Leyla hem de Firuze'nin yaşadığı evlerde olağanüstü önlemler almak zorunda kaldı ve her noktaya koruma adamları koydu.

‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ zirvede!

Cezayir, tüm ailesini toplayarak bundan sonra bir süre dışarı çıkmamaları gerektiğini ve tedbirli olmaları gerektiğini söyledi ve bu da ailede huzursuzluğa yol açtı.

‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ zirvede!

Leyla, Cezayir'e artık hangi kimliğini kullanacağına karar vermesi gerektiğini sert bir dille söyledi ve uyardı.

‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ zirvede!

Cezayir, 17 sene önce İstanbul'da kurduğu düzeni tekrar hayata geçirmek için harekete geçti ve buna da illegal alemin kara parasını aklama işini yapan Mişon'la başladı ve mekanını bastı.

‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ zirvede!

Cezayir'den intikam almak için fırsat kollayan Sabit, hiç kimsenin tahmin etmediği bir anda saldırıya geçti.

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