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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM GALERİ

'Ben Bu Cihana Sığmazam' zirveye demir attı

GİRİŞ TARİHİ: 26.10.2022, 10:33 GÜNCELLEME TARİHİ: 26.10.2022, 10:35
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'Ben Bu Cihana Sığmazam' zirveye demir attı

'Ben Bu Cihana Sığmazam' zirveye demir attı!

'Ben Bu Cihana Sığmazam' zirveye demir attı

Ekranların yeni gözdesi 'Ben Bu Cihana Sığmazam', altıncı bölümüyle de nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.

'Ben Bu Cihana Sığmazam' zirveye demir attı

"BBCS" altıncı bölümüyle, Tüm Kişiler'de %7,06 izlenme oranı ve %19,20 izlenme payı, 20+ABC1'de %7,04 izlenme oranı ve %17,61 izlenme payı elde ederek iki kategoride birinci sırada yer aldı.

'Ben Bu Cihana Sığmazam' zirveye demir attı

Ben Bu Cihana Sığmazam'ınaltıncı bölüm etiketi #BBCS bölüm başladıktan kısa bir süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine zirveden giriş yaptı!

'Ben Bu Cihana Sığmazam' zirveye demir attı

Leyla, Firuze ve Mercan'ı Kurban'ın çiftliğinde üstelik de kendi atıyla görünce çok öfkelendi. Leyla, Firuze'yi karşısına aldı ve Cezayir'le biraya geleceklerini söyledi. Cezayir'in yeniden ailesinin başına geçeceğini söyleyen Leyla, Firuze'yi tehdit etti ve rest çekti.

'Ben Bu Cihana Sığmazam' zirveye demir attı

Cezayir ve ekibi nihayet Lokman'ın yeriyle ilgili gerçek bir bilgiye ulaştılar ama bunun kendilerine kurulmuş bir tuzak olduğundan haberleri yoktu.

'Ben Bu Cihana Sığmazam' zirveye demir attı

Ateş altında kalan Cezayir son anda Dumrul sayesinde hayatta kaldı. Dumrul kendini Cezayir için siper etti.

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