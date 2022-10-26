'Ben Bu Cihana Sığmazam' zirveye demir attı!

Leyla, Firuze ve Mercan'ı Kurban'ın çiftliğinde üstelik de kendi atıyla görünce çok öfkelendi. Leyla, Firuze'yi karşısına aldı ve Cezayir'le biraya geleceklerini söyledi. Cezayir'in yeniden ailesinin başına geçeceğini söyleyen Leyla, Firuze'yi tehdit etti ve rest çekti.