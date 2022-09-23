Ben Bu Cihana Sığmazam'ın ilk bölümünden unutulmaz replikler

İstanbul benim; bu şehir bana emanet Lokman Bey. İstanbul gibi bir şehir neden Çanakkale kıyısında kurulmamıştır? Sebebi Haliç'tir. Çünkü Haliç her mevsimde her fırtınada her geminin sığınabileceği limandır. Sen bizim Haliç'imizdin Cezayir. Buradayız çünkü önemsiyoruz. Türk topraklarının olduğu her yeri savunurum. Buradayız çünkü önemsiyoruz. Sabaha kadar tüm İstanbul'u yakar bulurum. Sen, sırra vakıf mısın? Saklamaya hazır mısın? Yolundan sapana, gök girsin; kızıl çıksın. Vakit emaneti ehline teslim etme vaktidir. Kimseye güvenim kalmadı. Yokluğumda kim kendini adam yerine koyduysa bilsin ki Cezayir Türk geri döndü.