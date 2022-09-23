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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM GALERİ

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın ilk bölümünden unutulmaz replikler

Salı günü ilk bölümüyle büyük beğeni toplayan Ben Bu Cihana Sığmazam'ın ilk bölümünden akllardan çıkmayan o replikler...

GİRİŞ TARİHİ: 23.09.2022, 17:26 GÜNCELLEME TARİHİ: 23.09.2022, 17:31
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Ben Bu Cihana Sığmazam'ın ilk bölümünden unutulmaz replikler

İstanbul benim; bu şehir bana emanet Lokman Bey.

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın ilk bölümünden unutulmaz replikler

İstanbul gibi bir şehir neden Çanakkale kıyısında kurulmamıştır? Sebebi Haliç'tir. Çünkü Haliç her mevsimde her fırtınada her geminin sığınabileceği limandır. Sen bizim Haliç'imizdin Cezayir.

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın ilk bölümünden unutulmaz replikler

Buradayız çünkü önemsiyoruz.

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın ilk bölümünden unutulmaz replikler

Türk topraklarının olduğu her yeri savunurum.

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın ilk bölümünden unutulmaz replikler

Buradayız çünkü önemsiyoruz.

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın ilk bölümünden unutulmaz replikler

Sabaha kadar tüm İstanbul'u yakar bulurum.

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın ilk bölümünden unutulmaz replikler

Sen, sırra vakıf mısın? Saklamaya hazır mısın?

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın ilk bölümünden unutulmaz replikler

Yolundan sapana, gök girsin; kızıl çıksın.

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın ilk bölümünden unutulmaz replikler

Vakit emaneti ehline teslim etme vaktidir.

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın ilk bölümünden unutulmaz replikler

Kimseye güvenim kalmadı.

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