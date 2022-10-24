Cezayir'in 'altın' oyunu...

Ben Bu Cihana Sığmazam, atv ekranında yoluna devam ediyor. Büyük bir heyecanla takip edilen BBCS 5. Bölüm'de neler oldu?
Çiftlikte yaşananlar herkesin aklında yer ederken Suna'nın Cezayir'e silah doğrultması Kurban Baba'yı da üzdü.
Cezayir ise kızıyla yaşadıklarının ardından Leyla'nın, Firuze'nin hamileliğinden haberdar olduğunu öğrendi.
BBCS 5. Bölüm'de de heyecan hiç kesilmedi. Azamet ve Ömer'in bilardo masasında adam dövmesi bölümün en çok izlenen sahneleri arasında yer aldı.
Cezayir Türk ise içlerindeki haini bulmak için yeni bir hamle yaptı. Yıllar önce Ethem'e bıraktığı altınları soran Cezayir Reis, bu hamlesiyle haini ortaya çıkarmak istedi.
Ekip planı başarıyla uygularken işin sonunda TIR'da altın olmadığı ve bunun Cezayir'in hamlesi olduğu ortaya çıktı.