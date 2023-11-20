Dayılar neden Cezayir'e karşı isyan bayrağı açtılar?

Cezayir'in kendisini Amerika'ya götüren uçaktan kurtulduğunu öğrenen Erman Barka, Müfit'le görüşerek onun yakalanmasını ve Komer'i öldürmek suçundan yargılanmasını ister.
Ancak Müfit, Cezayir'in Komer'i öldürdüğüne dair bir delil olmadığını söyleyerek bu isteğini reddeder. Fakat Erman durmayacaktır.
ABD istihbaratının yardımıyla Cezayir ve Dayılar'a ambargo koydurarak silah satmalarını engellemeyi başarır.
Duruma isyan eden Dayılar, ambargonun tek sebebinin Cezayir'in Komer'i öldürmesi olduğunu söyleyerek ona karşı isyan bayrağı açarlar.
Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan Saban'ın başrollerinde yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümüyle Salı 20.00'de atv'de.
Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni bölüm fragmanı
https://www.atv.com.tr/ben-bu-cihana-sigmazam/46-bolum-2-fragman/izle
Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni bölümü
https://www.atv.com.tr/ben-bu-cihana-sigmazam/45-bolum/izle