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Dayılar neden Cezayir'e karşı isyan bayrağı açtılar?

GİRİŞ TARİHİ: 20.11.2023, 10:29 GÜNCELLEME TARİHİ: 20.11.2023, 10:34
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Dayılar neden Cezayir'e karşı isyan bayrağı açtılar?

Cezayir'in kendisini Amerika'ya götüren uçaktan kurtulduğunu öğrenen Erman Barka, Müfit'le görüşerek onun yakalanmasını ve Komer'i öldürmek suçundan yargılanmasını ister.

Dayılar neden Cezayir'e karşı isyan bayrağı açtılar?

Ancak Müfit, Cezayir'in Komer'i öldürdüğüne dair bir delil olmadığını söyleyerek bu isteğini reddeder. Fakat Erman durmayacaktır.

Dayılar neden Cezayir'e karşı isyan bayrağı açtılar?

ABD istihbaratının yardımıyla Cezayir ve Dayılar'a ambargo koydurarak silah satmalarını engellemeyi başarır.

Dayılar neden Cezayir'e karşı isyan bayrağı açtılar?

Duruma isyan eden Dayılar, ambargonun tek sebebinin Cezayir'in Komer'i öldürmesi olduğunu söyleyerek ona karşı isyan bayrağı açarlar.

Dayılar neden Cezayir'e karşı isyan bayrağı açtılar?

Bunun üzerine Cezayir masayı dağıtarak Dayılar'dan tamamen ayrılır.

Dayılar neden Cezayir'e karşı isyan bayrağı açtılar?

İyice sıkışan Dayılar ambargoyu kaldırması için Erman'a giderler.

Dayılar neden Cezayir'e karşı isyan bayrağı açtılar?

Erman bu isteğe tek bir şartla evet der; Dayılar onun uyuşturucusunu satmayı kabul edeceklerdir.

Dayılar neden Cezayir'e karşı isyan bayrağı açtılar?

Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan Saban'ın başrollerinde yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümüyle Salı 20.00'de atv'de.

Dayılar neden Cezayir'e karşı isyan bayrağı açtılar?

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni bölüm fragmanı
https://www.atv.com.tr/ben-bu-cihana-sigmazam/46-bolum-2-fragman/izle

Dayılar neden Cezayir'e karşı isyan bayrağı açtılar?

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni bölümü
https://www.atv.com.tr/ben-bu-cihana-sigmazam/45-bolum/izle

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