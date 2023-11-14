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14 Kasım 2023, Salı 20:00

Ben Bu Cihana Sığmazam 45. Bölüm

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Cezayir kurtuluş yolu arıyor!

Cezayir cezaevine atılmıştır ancak bu Amerikalıları tatmin etmemektedir. Cezayir'in kendilerine teslim edilmesini istemektedirler. Onu alıp Amerika'ya götüreceklerdir. Müfit ve Atakan ise onu vermekte gönülsüzdürler.

Cezayir'i asla teslim etmeyeceklerini düşünen Erman, iki aşamalı bir plan yapar. Planın birinci aşaması Cezayir'i içerde öldürtmektir. Leyla şirkete gelerek kocasını kurtarmak için harekete geçer. Ancak öncelikli bir durum vardır; Cezayir'i cezaevinde korumak!

Bu sırada Ateş'te Cezayir'i dinlemeyerek Erman'ı kaçırır. Amcasına karşılık Amerikalılarla pazarlık yapacaktır. Oysa Cezayir hapiste de boş durmayacak ve kurtuluşunu kendi planlayarak uygulamaya geçecektir.

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