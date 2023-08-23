Firuze ve Leyla Çatışması - İki Kadın Bir Adam...

Firuze ve Leyla'nın ilk karşılaşması... Leyla ilk kez Cezayir'in kendinden önceki aşkıyla karşılaşır. Firuze, Leyla için acı duymaktadır. Firuze: ''Ben bütün bunlara sebep olduğum için çok acı çekiyorum'' Leyla ise Firuze'yi görmenin şokuyla neredeyse kaza yapar. Firuze: ''O kadının bakışlarında o kadar çok şey vardı ki...'' Leyla, Firuze'yle konuşmak ister. Leyla: ''Cezayir Türk şu anda her ikimizle de evli.'' Firuze: ''Yanlışınız var benim kocam sizinle evli falan değil Leyla Hanım. Buradan bir yere varamazsınız'' Firuze: ''Biz Cezayir'le henüz boşanmadık!'' Firuze: ''Bence bu konuşmamızın hiçbirimize bir faydası yok'' Leyla: ''Lafımı bitirmedim'' Firuze çatışmalı konuşmayı devam ettirir. Firuze: ''Biz buhar mı olacağız?'' Leyla: ''Bunu zaman gösterecek'' Leyla, Firuze'ye meydan okur. Leyla, Firuze'nin gözleri önünde Cezayir'e baş sağlığı diler. Bunu gören Firuze de harekete geçer. Aralarında soğuk savaş başlar. Tabii bunu Cezayir de fark eder. Firuze: ''Temur'un senin eşin olmadığını yeni bir hayatının olduğunu kabul ettin.'' Cezayir'in yıllar sonra gelen eşine ne yapacağınız bilemez. Leyla: ''Benim hiçbir şey kabullendiğim yok'' Leyla, Firuze'nin acıyan sözlerine şöyle karşılık verir: ''Hiçbir zaman beni anlayamazsın'' Firuze: ''Böyle davranamazsın Cezayir'in karısı gibi yapamazsın'' Firuze kendini çıkmaz bir yolda hisseder. Firuze'ye zorla Leyla ile aynı evde kalacaklarını söylerler. Leyla da Firuze'yle güvenlikleri için aynı evde yaşayacaklarını öğrenir. Firuze olanlar karşısında ailesine isyanda bulunur. Cezayir boşanmak için Leyla'ya beklemesini söyler. Leyla da ''Sunay'a beraber söyleyelim'' der. Firuze uzaktan Leyla ve Cezayir'i konuşurlarken görür. Firuze beraber onları görünce yenildiğini düşünür. Leyla: ''Firuze'yi ziyarete mi gidiyorsunuz anne?'' diye hesap sorar. Leyla bu durumdan çok hoşlanmaz. Gülendam: ''Acıları var biliyorsun ziyaret etmek lazım...'' Cezayir de Firuze'yi ziyarete gider. Firuze ve Cezayir tartışırlarken yakınlaşır. Leyla'dan Firuze'ye mesaj... Leyla, Firuze'yle görüşmeye gider. Leyla dolaylı yollarla Firuze'nin canını yakmaya çalışır. Leyla: ''Cezayir bana acıdığı için geri döndü değil mi?'' Leyla: ''Boşanmaktan neden vazgeçtin?'' diye diye soru sorar. Leyla ise konuyu Cezayir'e çevirir. ''Cezayir yanlışından döndü, bize geldi'' Firuze, Cezayir'i ziyarete gider. Cezayir: ''Hoş geldin Firuze'' Firuze: ''Sen beni yarı yolda bıraktın!'' Cezayir: ''Attığın her adımı biliyorum.'' Leyla ise Firuze ve Cezayir neler konuşuyorlar diye düşünmekten kendini alıkoyamaz. Firuze: ''Seni çok özlüyorum'' Cezayir büyük bir kafa karışıklığıyla Firuze'yi dinler. O sırada Mercan, Firuze'ye kurabiye getirir. Firuze: ''Mercan annesine kurabiye getirmek istedi'' Leyla: ''Sen de eşlik etmek istedin herhalde?'' Firuze, Leyla'nın atölyesine bakına gider. Firuze: ''Resim yapabildiğini bilmiyordum.'' Firuze: ''Hala beni sevdiğini biliyorsun.'' Leyla: ''Seni Cezayir'in yanında evimde ailemin etrafında görmek istemiyorum, senin çok tehlikeli biri olduğunu düşünüyorum'' Firuze sadece gülümser ve geçer. Hastanede Leyla'ya yardım eden Firuze, Leyla'ya yakınlık kurmaya çalışır. Leyla ise hala güvenmediğini söyler ve ''ailemden uzak dur'' der. Firuze: ''Ben Cezayir'le görüşeceğim bunlara alışsan iyi edersin'' Leyla: ''Bu hayatta kimseyle görüşmek zorunda değilim'' Leyla ve Cezayir evlenir. Firuze onları görür. Cezayir: ''Ömrümüzün sonuna kadar mutlu olalım istiyorum'' Leyla kendini zafer kazanmış hisseder. Cezayir, Firuze'yi görür. Firuze, Cezayir'i teselli ederken... Leyla görür. Leyla: '' Sürekli etrafımda olmandan dolayı rahatsızım. Kocamın etrafında olmanı istemiyorum'' Firuze: ''Gülendam Hanım'a ve Canan'a sevgilerimi iletirsin''