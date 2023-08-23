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Firuze ve Leyla Çatışması - İki Kadın Bir Adam...

GİRİŞ TARİHİ: 23.08.2023, 11:42 GÜNCELLEME TARİHİ: 05.09.2023, 10:34
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Firuze ve Leyla Çatışması - İki Kadın Bir Adam...

Firuze ve Leyla'nın ilk karşılaşması...

Firuze ve Leyla Çatışması - İki Kadın Bir Adam...

Leyla ilk kez Cezayir'in kendinden önceki aşkıyla karşılaşır.

Firuze ve Leyla Çatışması - İki Kadın Bir Adam...

Firuze, Leyla için acı duymaktadır. Firuze: ''Ben bütün bunlara sebep olduğum için çok acı çekiyorum''

Firuze ve Leyla Çatışması - İki Kadın Bir Adam...

Leyla ise Firuze'yi görmenin şokuyla neredeyse kaza yapar.

Firuze ve Leyla Çatışması - İki Kadın Bir Adam...

Firuze: ''O kadının bakışlarında o kadar çok şey vardı ki...''

Firuze ve Leyla Çatışması - İki Kadın Bir Adam...

Leyla, Firuze'yle konuşmak ister. Leyla: ''Cezayir Türk şu anda her ikimizle de evli.''

Firuze ve Leyla Çatışması - İki Kadın Bir Adam...

Firuze: ''Yanlışınız var benim kocam sizinle evli falan değil Leyla Hanım. Buradan bir yere varamazsınız''

Firuze ve Leyla Çatışması - İki Kadın Bir Adam...

Firuze: ''Biz Cezayir'le henüz boşanmadık!''

Firuze ve Leyla Çatışması - İki Kadın Bir Adam...

Firuze: ''Bence bu konuşmamızın hiçbirimize bir faydası yok''

Firuze ve Leyla Çatışması - İki Kadın Bir Adam...

Leyla: ''Lafımı bitirmedim''

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