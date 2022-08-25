İlk tanıtım yayınlandı

Çok yakında atv'de izleyicisiyle buluşacak olan Ben Bu Cihana Sığmazam, ilk tanıtımı ile övgü topladı. Oktay Kaynarca'nın başrolünde oynadığı Ben Bu Cihana Sığmazam'ın heyecanlı tanıtımına yorum yağdı.
Beklenen tanıtımın yayınlanmasıyla birlikte sosyal medyada diziye övgüler yağdıran takipçiler, büyük heyecana ortak oldu.
Ben Bu Cihana Sığmazam'ın ilk tanıtımına silahlı çatışmalar ve duygusal anlar damga vurdu. Oktay Kaynarca'nın Cezayir Türk karakterine hayat verdiği dizinin tanıtımı sosyal medyada gündem oldu.
Cezayir Türk'ün söylediği "Tüm İstanbul'a haber salın! Yokluğumda kim kendini adam yerine koyduysa bilsin ki Cezayir Türk geri döndü!" sözleri dikkat çekti.
Cezayir Türk'ün İstanbul'a dönmesiyle heyecan dozunun artacağını düşünen izleyiciler, bu anları takip etti.
Tanıtımın yayınlanmasıyla beraber, Ben Bu Cihana Sığmazam ne zaman başlayacak soruları yoğunluk kazandı.
Heyecanla beklenen Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin oyuncu kadrosu şöyle:
Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), , Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem), Ömer Kurt (Kerim), Mert Kırlak (George Bagnall), Ahmet Yıldırım (Cafer), Tanıl Yöntem (Canberk), Doruk Öztürk (Şamil), Osman Albayrak (Beyler Divanı Azer), Melisa Duru Ünal (Mercan), Aylar Melayeva (Sevim), Hanbey Oğuzhan Çoban (Besim) ve Işıl Yücesoy (Gülendam).
atv'nin ekrana damga vurmaya hazırlanan dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da, köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk'ün intikamı öne çıkıyor devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir. Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır. Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.