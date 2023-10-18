Kim, nasıl öldü? BBCS'de unutulmaz ölümler ve infazlar...

atv'nin Salı akşamlarına damga vuran dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, yeni sezonda da izleyenleri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Heyecanla izlenen dizinin ilk sezonunda kimler, nasıl infaz edildi? BBCS'de kimler öldü?
Dumrul - Kayıkçı sisteminin en önemli parçalarından olduğu ortaya çıkan 'eski dost' Dumrul, Cezayir'in acımasız yüzüyle karşılaştı. Birçok ölümün arkasında olduğu anlaşılan Dumrul'un ölümü de hak ettiği gibi oldu.
Ethem - Tatavlalı'nın kandırdığı Tito, Cezayir ve ekibinin peşine düştü. Doğacak çocuğunu kucağa almak için sabırsızlanan Ethem, Tito'nun bıçak darbesiyle öldü.
Orhan - Dost görünümlü bir düşman olduğu ortaya çıkan Orhan, birçok kez ölümden kurtulmayı başardı. Onu infaz eden kişiyse babasını öldürdüğü Melike oldu.
Bagnall - Yabancı bir ajan olarak ülkede yer alan ve Cezayir'in abisinin ölümünden de sorumlu olan Bagnall'ın ölümü ikonik oldu. Bagnall'ın cesedi buzdolabından çıktı.
Fikret - BBCS'de sezonun ilk infazlarından biriydi. Bagnall'ın direktifiyle Cezayir'in kızını kaçıran Fikret, yeni bir dönemin de başlamasının sebebi oldu.
Lokman - Cezayir'i koruyup kollayan dostlarından biri olan Lokman Bey, Orhan'ın kurşunuyla öldürüldü.
Yakup - Ayıboğan olarak da bilinen Yakup, Habip'in abisiydi. Yakup, Habip tarafından zehirlenerek öldürüldü. Sonrasında Cezayir'le işbirliği yaptığı ortaya çıkan Habip, hala Cezayir'in ekibinden yer alıyor.
Bekir - Onun ölümü tam bir aile içi infazdı. Leyla'nın ağabeyi olan Bekir, önce kumar oynadığı için uyarıldı. Ardından sırları deşifre ederek birçok insanın ölümüne yol açan Bekir, Cezayir'in bilgisiyle Ekabir tarafından infaz edildi.