Kim, nasıl öldü? BBCS'de unutulmaz ölümler ve infazlar...

Dumrul - Kayıkçı sisteminin en önemli parçalarından olduğu ortaya çıkan 'eski dost' Dumrul, Cezayir'in acımasız yüzüyle karşılaştı. Birçok ölümün arkasında olduğu anlaşılan Dumrul'un ölümü de hak ettiği gibi oldu.