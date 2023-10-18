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Kim, nasıl öldü? BBCS'de unutulmaz ölümler ve infazlar...

GİRİŞ TARİHİ: 18.10.2023, 13:37 GÜNCELLEME TARİHİ: 18.10.2023, 14:02
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Kim, nasıl öldü? BBCS'de unutulmaz ölümler ve infazlar...

atv'nin Salı akşamlarına damga vuran dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, yeni sezonda da izleyenleri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Heyecanla izlenen dizinin ilk sezonunda kimler, nasıl infaz edildi? BBCS'de kimler öldü?

Kim, nasıl öldü? BBCS'de unutulmaz ölümler ve infazlar...

Dumrul - Kayıkçı sisteminin en önemli parçalarından olduğu ortaya çıkan 'eski dost' Dumrul, Cezayir'in acımasız yüzüyle karşılaştı. Birçok ölümün arkasında olduğu anlaşılan Dumrul'un ölümü de hak ettiği gibi oldu.

Kim, nasıl öldü? BBCS'de unutulmaz ölümler ve infazlar...

Ethem - Tatavlalı'nın kandırdığı Tito, Cezayir ve ekibinin peşine düştü. Doğacak çocuğunu kucağa almak için sabırsızlanan Ethem, Tito'nun bıçak darbesiyle öldü.

Kim, nasıl öldü? BBCS'de unutulmaz ölümler ve infazlar...

Orhan - Dost görünümlü bir düşman olduğu ortaya çıkan Orhan, birçok kez ölümden kurtulmayı başardı. Onu infaz eden kişiyse babasını öldürdüğü Melike oldu.

Kim, nasıl öldü? BBCS'de unutulmaz ölümler ve infazlar...

Bagnall - Yabancı bir ajan olarak ülkede yer alan ve Cezayir'in abisinin ölümünden de sorumlu olan Bagnall'ın ölümü ikonik oldu. Bagnall'ın cesedi buzdolabından çıktı.

Kim, nasıl öldü? BBCS'de unutulmaz ölümler ve infazlar...

Fikret - BBCS'de sezonun ilk infazlarından biriydi. Bagnall'ın direktifiyle Cezayir'in kızını kaçıran Fikret, yeni bir dönemin de başlamasının sebebi oldu.

Kim, nasıl öldü? BBCS'de unutulmaz ölümler ve infazlar...

Lokman - Cezayir'i koruyup kollayan dostlarından biri olan Lokman Bey, Orhan'ın kurşunuyla öldürüldü.

Kim, nasıl öldü? BBCS'de unutulmaz ölümler ve infazlar...

Yakup - Ayıboğan olarak da bilinen Yakup, Habip'in abisiydi. Yakup, Habip tarafından zehirlenerek öldürüldü. Sonrasında Cezayir'le işbirliği yaptığı ortaya çıkan Habip, hala Cezayir'in ekibinden yer alıyor.

Kim, nasıl öldü? BBCS'de unutulmaz ölümler ve infazlar...

Bekir - Onun ölümü tam bir aile içi infazdı. Leyla'nın ağabeyi olan Bekir, önce kumar oynadığı için uyarıldı. Ardından sırları deşifre ederek birçok insanın ölümüne yol açan Bekir, Cezayir'in bilgisiyle Ekabir tarafından infaz edildi.

Kim, nasıl öldü? BBCS'de unutulmaz ölümler ve infazlar...

Azade - Kurban Baba'nın keskin nişancı kızı Azade, bir başka keskin nişancının kurbanı oldu. Suna'yı hedef alan kurşunun önüne atlayan Azade hayatını kaybetti.

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