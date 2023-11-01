Leyla Türk öldü mü? BBCS'de nefes kesen Leyla Türk hikayesi

Heyecanın ve aksiyonun bir an olsun eksilmediği Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 43. Bölümü, son sahnesiyle büyük merak uyandırdı. Leyla Türk'ü hedefe alan Müttefikler, Cezayir'i karşılarına alacak o büyük hamleyi gerçekleştirdi. Bölümün final sahnesinde Leyla vuruldu. Silahın ateşlenmesiyle birlikte 'Leyla Türk öldü mü?' sorusu gündem olurken Leyla'nın hikayesine dünden bugüne göz atalım.