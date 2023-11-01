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Leyla Türk öldü mü? BBCS'de nefes kesen Leyla Türk hikayesi

GİRİŞ TARİHİ: 01.11.2023, 12:26 GÜNCELLEME TARİHİ: 01.11.2023, 12:46
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Leyla Türk öldü mü? BBCS'de nefes kesen Leyla Türk hikayesi

Heyecanın ve aksiyonun bir an olsun eksilmediği Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 43. Bölümü, son sahnesiyle büyük merak uyandırdı. Leyla Türk'ü hedefe alan Müttefikler, Cezayir'i karşılarına alacak o büyük hamleyi gerçekleştirdi. Bölümün final sahnesinde Leyla vuruldu. Silahın ateşlenmesiyle birlikte 'Leyla Türk öldü mü?' sorusu gündem olurken Leyla'nın hikayesine dünden bugüne göz atalım.

Leyla Türk öldü mü? BBCS'de nefes kesen Leyla Türk hikayesi

Kocası Cezayir Türk'ü yıllarca öldü bilerek yaşayan ve hiç kimseyle beraber olmayan Leyla için hayatın yeniden başladığı an Cezayir'in İstanbul'a dönüşü oldu.

Leyla Türk öldü mü? BBCS'de nefes kesen Leyla Türk hikayesi

Yıllar sonra kavuştuğu kocasını önce bir tokatla karşılayan, ardından onunla ilgili sıra dışı gerçekleri öğrenen Leyla, zaman zaman büyük acılar çekti.

Leyla Türk öldü mü? BBCS'de nefes kesen Leyla Türk hikayesi

Ailesini hayatının merkezine alan Leyla, Cezayir'e olan büyük aşkını asla gizlemedi.

Leyla Türk öldü mü? BBCS'de nefes kesen Leyla Türk hikayesi

Cezayir'e olan tutkusu ve sadakati izleyicinin takdirini kazanan Leyla'nın bir diğer amacı da kızı Suna'yı korumaktı.

Leyla Türk öldü mü? BBCS'de nefes kesen Leyla Türk hikayesi

Suna'nın Kayıkçı'nın eline düşmesiyle başlayan süreçte kendisini feda eden Leyla'nın tavrı gerçek bir annelikti.

Leyla Türk öldü mü? BBCS'de nefes kesen Leyla Türk hikayesi

Leyla Türk kızsa da öfkelense de Cezayir'den uzaklaşamadı.

Leyla Türk öldü mü? BBCS'de nefes kesen Leyla Türk hikayesi

Cezayir'e defalarca şans veren Leyla, kocasının Özbekistan'da yaptığı evliliği bile kabullenmek zorunda kaldı.

Leyla Türk öldü mü? BBCS'de nefes kesen Leyla Türk hikayesi

Cezayir'in bir diğer kızı Mercan'ı da kendi kızı gibi gören Leyla'nın kocasından da beklentileri vardı.

Leyla Türk öldü mü? BBCS'de nefes kesen Leyla Türk hikayesi

Leyla'nın yıllarca kocasından ayrı kalan bir kadın olarak geç kalınmış olsa da bir balayı beklentisi vardı.

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