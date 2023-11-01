Leyla Türk öldü mü? BBCS'de nefes kesen Leyla Türk hikayesi

Heyecanın ve aksiyonun bir an olsun eksilmediği Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 43. Bölümü, son sahnesiyle büyük merak uyandırdı. Leyla Türk'ü hedefe alan Müttefikler, Cezayir'i karşılarına alacak o büyük hamleyi gerçekleştirdi. Bölümün final sahnesinde Leyla vuruldu. Silahın ateşlenmesiyle birlikte 'Leyla Türk öldü mü?' sorusu gündem olurken Leyla'nın hikayesine dünden bugüne göz atalım.
Kocası Cezayir Türk'ü yıllarca öldü bilerek yaşayan ve hiç kimseyle beraber olmayan Leyla için hayatın yeniden başladığı an Cezayir'in İstanbul'a dönüşü oldu.
Yıllar sonra kavuştuğu kocasını önce bir tokatla karşılayan, ardından onunla ilgili sıra dışı gerçekleri öğrenen Leyla, zaman zaman büyük acılar çekti.
Cezayir'e olan tutkusu ve sadakati izleyicinin takdirini kazanan Leyla'nın bir diğer amacı da kızı Suna'yı korumaktı.
Suna'nın Kayıkçı'nın eline düşmesiyle başlayan süreçte kendisini feda eden Leyla'nın tavrı gerçek bir annelikti.
Cezayir'e defalarca şans veren Leyla, kocasının Özbekistan'da yaptığı evliliği bile kabullenmek zorunda kaldı.
Cezayir'in bir diğer kızı Mercan'ı da kendi kızı gibi gören Leyla'nın kocasından da beklentileri vardı.