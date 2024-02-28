Mustafa Üstündağ karakteri üzerine sohbet

Ben Bu Cihana Sığmazam'ı izleyenlerini son bölümde bir sürpriz karşıladı. Başarılı oyuncu Mustafa Üstündağ, 'Behçet' karakteriyle hikayeye dahil oldu.
Üstündağ'ı tekrar atv'de izliyor olmak bizim için büyük keyif. Siz neler söylemek istersiniz?
"Ben Bu Cihana Sığmazam kadrosuna henüz yeni dahil oldum."
Canlandırdığınız karakter hakkında neler söylemek istersiniz?
"Behçet karakterini bence herkes izleyerek tanıması en güzeli olacak."
En azından kimin tarafında olacağınızı söyleseniz...
''Şöyle söyleyeyim Oktay Ağabey benim meslek büyüğüm ve ağabeyim. Nasıl isterse öyle oynarım.''