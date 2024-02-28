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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM GALERİ

Mustafa Üstündağ karakteri üzerine sohbet

GİRİŞ TARİHİ: 28.02.2024, 16:16 GÜNCELLEME TARİHİ: 28.02.2024, 16:46
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Mustafa Üstündağ karakteri üzerine sohbet

Ben Bu Cihana Sığmazam'ı izleyenlerini son bölümde bir sürpriz karşıladı. Başarılı oyuncu Mustafa Üstündağ, 'Behçet' karakteriyle hikayeye dahil oldu.

Mustafa Üstündağ karakteri üzerine sohbet

Üstündağ'ı tekrar atv'de izliyor olmak bizim için büyük keyif. Siz neler söylemek istersiniz?
"Ben Bu Cihana Sığmazam kadrosuna henüz yeni dahil oldum."

Mustafa Üstündağ karakteri üzerine sohbet

''Herkes rolüne hakim. Ben de elimden geleni yapmaya çalışacağım.''

Mustafa Üstündağ karakteri üzerine sohbet

Canlandırdığınız karakter hakkında neler söylemek istersiniz?
"Behçet karakterini bence herkes izleyerek tanıması en güzeli olacak."

Mustafa Üstündağ karakteri üzerine sohbet

"Anlatmak aslında zor. Umarım oynadığım seyirciye geçer. ''

Mustafa Üstündağ karakteri üzerine sohbet

En azından kimin tarafında olacağınızı söyleseniz...
''Şöyle söyleyeyim Oktay Ağabey benim meslek büyüğüm ve ağabeyim. Nasıl isterse öyle oynarım.''

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