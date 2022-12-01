Nasıl öldürdüğü ortaya çıktı! Sorgudan çıkış...

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 11. Bölümü yine büyük heyecana sahne oldu. BBCS 11. Bölüm'de neler oldu? Cezayir Reis'in Bagnall'ı nasıl sorguladığı ortaya çıkarken Amerikalı yaptıklarını itiraf etti. Cezayir'in kamera kaydına aldığı Bagnall, ölmeden önce ülkedeki tüm faaliyetlerini anlattı. Bagnall'ın ölümünün ardından Sinan Müdür ise Cezayir Türk'ü gözaltına aldı. Sorguya çekilen Cezayir Türk, kendisinin planlı bir cinayet işleyemeceğini söyledi. Cezayir Reis, 'Ben askerde bile kantinciydim' diyerek gerçekleri sakladı. Cezayir Türk'ü sorgusu esnasında izleyen Atakan Bey de Cezayir'in vatanseverliğine kefil oldu. Sinan Müdür'ün elinde hiçbir delil olmadığını söyleyen Cezayir Türk, 'Devletimin çağrısına karşı koymam. Gel derse gelirim, öl derse ölürüm!' dedi Reis, ceketini de alarak sorgudan çıktı. Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümüyle Salı 20.00'de atv'de! BBCS 11. Bölümü izlemek için tıklayın!