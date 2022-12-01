ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM GALERİ

Nasıl öldürdüğü ortaya çıktı! Sorgudan çıkış...

GİRİŞ TARİHİ: 01.12.2022, 14:50 GÜNCELLEME TARİHİ: 01.12.2022, 14:59
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
Nasıl öldürdüğü ortaya çıktı! Sorgudan çıkış...

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 11. Bölümü yine büyük heyecana sahne oldu. BBCS 11. Bölüm'de neler oldu?

Nasıl öldürdüğü ortaya çıktı! Sorgudan çıkış...

Cezayir Reis'in Bagnall'ı nasıl sorguladığı ortaya çıkarken Amerikalı yaptıklarını itiraf etti.

Nasıl öldürdüğü ortaya çıktı! Sorgudan çıkış...

Cezayir'in kamera kaydına aldığı Bagnall, ölmeden önce ülkedeki tüm faaliyetlerini anlattı.

Nasıl öldürdüğü ortaya çıktı! Sorgudan çıkış...

Bagnall'ın ölümünün ardından Sinan Müdür ise Cezayir Türk'ü gözaltına aldı.

Nasıl öldürdüğü ortaya çıktı! Sorgudan çıkış...

Sorguya çekilen Cezayir Türk, kendisinin planlı bir cinayet işleyemeceğini söyledi.

Nasıl öldürdüğü ortaya çıktı! Sorgudan çıkış...

Cezayir Reis, "Ben askerde bile kantinciydim" diyerek gerçekleri sakladı.

Nasıl öldürdüğü ortaya çıktı! Sorgudan çıkış...

Cezayir Türk'ü sorgusu esnasında izleyen Atakan Bey de Cezayir'in vatanseverliğine kefil oldu.

Nasıl öldürdüğü ortaya çıktı! Sorgudan çıkış...

Sinan Müdür'ün elinde hiçbir delil olmadığını söyleyen Cezayir Türk, "Devletimin çağrısına karşı koymam. Gel derse gelirim, öl derse ölürüm!" dedi

Nasıl öldürdüğü ortaya çıktı! Sorgudan çıkış...

Reis, ceketini de alarak sorgudan çıktı.

Nasıl öldürdüğü ortaya çıktı! Sorgudan çıkış...

DİĞER GALERİLER
BİZE ULAŞIN