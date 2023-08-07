Oktay Kaynarca, kimsenin bilmediği anılarını bu röportajda anlattı. "Sen he de, ben kocayı boşar gelirim!'' dedi...

Oktay Kaynarca, ilk defa sizden gelen soruları ve kimsenin bilmediği anılarını bu röportajda anlattı.
Bize kimsenin bilmediği bir Oktay Kaynarca özelliği söyleyebilir misiniz?
Çabuk dolmuşa geliyorum ama sonra pişman oluyorum. Hızlı sinirleniyorum sonra pişman oluyorum sonra onu toparlamakla ilgili bir sürü vakit kaybediyorum.
İlk ne iş yaptım ben ya… Çok acayip bir hayatım olduğu için böyle fırtınalı bir hayatım oldu çok iş yaptım hangisinden başladığımı hatırlamıyorum. Ama galiba ilk iş babamın restoranında fotoğrafçılık yaptım baya bildiğiniz şipşakçılık yani.
Fotoğraf çekip küçük bir şey vardı oda onun içerisinde karanlık odada fotoğrafları yıkıyorduk hemen basıyorduk filmleri yıkayıp basıyorduk ondan sonra da satıyorduk işte ilk işim fotoğrafçılık.
Bu sefer patron koltuğundasınız oyuncu Oktay Kaynarca ile ilişkiniz nasıl?
Vallahi ilk defa patron koltuğunda değilim yapımcılık yaptım daha önce yapımcılığın ne menem bir şey olduğunu biliyorum gerçekten zor da bir iş çok sorumluluk çok mesuliyet isteyen bir iş o mesuliyetin bilincinde farkında olarak zaten başladık.
Ama sete gitmeden önce bütün oyuncu arkadaşlarımla toplantıda şunu söyledim net olarak dedim ki, arkadaşlar ben sete girdiğim andan itibaren sizin oyuncu arkadaşınızım, patron kimliğimizi lütfen unutun yapımcı kimliğimizi unutun çünkü o işi yapan başka arkadaşlarımız var zaten beni oyuncu olarak göreceksiniz sette onun dışında bu beni rahatsız eder ve yorar.