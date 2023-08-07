Oktay Kaynarca, kimsenin bilmediği anılarını bu röportajda anlattı. "Sen he de, ben kocayı boşar gelirim!'' dedi...

Oktay Kaynarca sizden gelen soruları yanıtladı

Ama sete gitmeden önce bütün oyuncu arkadaşlarımla toplantıda şunu söyledim net olarak dedim ki, arkadaşlar ben sete girdiğim andan itibaren sizin oyuncu arkadaşınızım, patron kimliğimizi lütfen unutun yapımcı kimliğimizi unutun çünkü o işi yapan başka arkadaşlarımız var zaten beni oyuncu olarak göreceksiniz sette onun dışında bu beni rahatsız eder ve yorar.