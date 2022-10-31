Silahlar çekildi, heyecan arttı!

Ben Bu Cihana Sığmazam, muhteşem bölümleriyle Salı akşamına damga vurmaya devam ediyor. Ben Bu Cihana Sığmazam 7. Bölüm Fragmanı heyecan dozunu artırdı. Dizinin yeni bölümünden muhteşem kareler izleyenlerle buluştu. BBCS yeni oyuncuları ile bir kez daha iddiasını ispatladı. 7. Bölüm öncesi kadroya dahil olan oyuncular BBCS seyircisinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Aksiyon sahneleri fragmanlara damga vururken Sabit karakterinin acımasızlığı da gözler önüne serildi. Cezayir Türk'ün ofisi, denizden saldırıya uğradı. Cezayir ve dostları, saldırıya anında karşılık verdiği görüldü. Lokman'ın cenazesindeyse Leyla ile Firuze bir kez daha karşı karşıya geldi. Son karşılaşmalarında birbirlerine 'racon' kesen iki kadının yeni karşılaşmasında neler olacağı merak konusu haline geldi. Cezayir, Firuze'nin karnındaki bebeği aldırmak istediğini Leyla ile paylaştı. Firuze, Cezayir'den birtakım uyarılar aldı. Cezayir Reis'in dostu Ekabir de dizinin yeni bölüm fragmanında dikkat çekti. Asım Kaptan, Cezayir'in yanında saldırıya uğradı. Cezayir'in burada vurduğu kişi Sabit'in oğluydu. Yaşananların ardından Sabit, intikam için harekete geçti. BBCS 7. Bölümü ile Salı 20.00'de atv'de.