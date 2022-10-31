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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM GALERİ

Silahlar çekildi, heyecan arttı!

GİRİŞ TARİHİ: 31.10.2022, 19:49 GÜNCELLEME TARİHİ: 31.10.2022, 20:03
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Silahlar çekildi, heyecan arttı!

Ben Bu Cihana Sığmazam, muhteşem bölümleriyle Salı akşamına damga vurmaya devam ediyor.

Silahlar çekildi, heyecan arttı!

Ben Bu Cihana Sığmazam 7. Bölüm Fragmanı heyecan dozunu artırdı.

Silahlar çekildi, heyecan arttı!

Dizinin yeni bölümünden muhteşem kareler izleyenlerle buluştu.

Silahlar çekildi, heyecan arttı!

BBCS yeni oyuncuları ile bir kez daha iddiasını ispatladı.

Silahlar çekildi, heyecan arttı!

7. Bölüm öncesi kadroya dahil olan oyuncular BBCS seyircisinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Silahlar çekildi, heyecan arttı!

Aksiyon sahneleri fragmanlara damga vururken Sabit karakterinin acımasızlığı da gözler önüne serildi.

Silahlar çekildi, heyecan arttı!

Cezayir Türk'ün ofisi, denizden saldırıya uğradı.

Silahlar çekildi, heyecan arttı!

Cezayir ve dostları, saldırıya anında karşılık verdiği görüldü.

Silahlar çekildi, heyecan arttı!

Lokman'ın cenazesindeyse Leyla ile Firuze bir kez daha karşı karşıya geldi.

Silahlar çekildi, heyecan arttı!

Son karşılaşmalarında birbirlerine 'racon' kesen iki kadının yeni karşılaşmasında neler olacağı merak konusu haline geldi.

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