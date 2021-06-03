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Yusuf'un şaşırtan kararı ne?

GİRİŞ TARİHİ: 03.06.2021, 08:10 GÜNCELLEME TARİHİ: 03.06.2021, 09:36
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606. Bölüm Foto Galeri
606. Bölüm Foto Galeri

Yusuf'un, Asya'yla evleneceklerini duyurması herkeste şaşkınlık yaratır. Kimse ne diyeceğini bilemez.

606. Bölüm Foto Galeri
606. Bölüm Foto Galeri

Müjgan ise durumdan öfkelenmiştir. Oldukça gerilen iftar yemeği, Cihan'ın, Müjgan'ı dengelemesi sonucu büyük bir olay çıkmadan biter.

606. Bölüm Foto Galeri
606. Bölüm Foto Galeri

Yusuf'un verdiği habere en çok sevinen Leman olmuştur. Arzu, Seher ve Bora'dan Yusuf'un Asya'yla evlenme kararı aldığını öğrenir ve bu duruma engel olmaya karar verir.

606. Bölüm Foto Galeri
606. Bölüm Foto Galeri

Yusuf'un, Asya'nın gerçek kimliğini ve Bora'yla bağlantısını henüz bilmediğini, bunu öğrenmesinin zamanı geldiğini düşünen Arzu, harekete geçmekte tereddüt etmez.

606. Bölüm Foto Galeri
606. Bölüm Foto Galeri

Hakan, Firuze'nin iftar yemeğine çat kapı gitmesine rağmen kendini affetmemesi nedeniyle çaresiz kalmıştır.

606. Bölüm Foto Galeri
606. Bölüm Foto Galeri

Ne yapacağı konusunda oldukça kararsız olan Hakan, Firuze'ye emrivakiyle de olsa bir sürpriz yapmaya karar verir.

606. Bölüm Foto Galeri
606. Bölüm Foto Galeri

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