Yusuf'un şaşırtan kararı ne?

Yusuf'un, Asya'yla evleneceklerini duyurması herkeste şaşkınlık yaratır. Kimse ne diyeceğini bilemez.
Müjgan ise durumdan öfkelenmiştir. Oldukça gerilen iftar yemeği, Cihan'ın, Müjgan'ı dengelemesi sonucu büyük bir olay çıkmadan biter.
Yusuf'un verdiği habere en çok sevinen Leman olmuştur. Arzu, Seher ve Bora'dan Yusuf'un Asya'yla evlenme kararı aldığını öğrenir ve bu duruma engel olmaya karar verir.
Yusuf'un, Asya'nın gerçek kimliğini ve Bora'yla bağlantısını henüz bilmediğini, bunu öğrenmesinin zamanı geldiğini düşünen Arzu, harekete geçmekte tereddüt etmez.
Hakan, Firuze'nin iftar yemeğine çat kapı gitmesine rağmen kendini affetmemesi nedeniyle çaresiz kalmıştır.
Ne yapacağı konusunda oldukça kararsız olan Hakan, Firuze'ye emrivakiyle de olsa bir sürpriz yapmaya karar verir.