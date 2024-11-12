12 Kasım 2024, Salı 20:00
Bir Gece Masalı 11. Bölüm
Mahir kararını verdi. Karar verme sırası şimdi Canfeza'da!
"Her nasip vaktine esirdir."
Hz Mevlana
Mahir'in aniden Ankara'ya yaptığı yolculuk herkesi şaşırtır. Bir yanda kendisini sevmediğini düşündüğü ama bir türlü vazgeçemediği Canfeza. Bir yanda babasına verdiği söz. İşini geri alan Komiser Mahir Ankara dönüşünde bir karar verir. Canfeza'yı Selim'in yanından alarak her şeyin başladığı yere, Denizli'ye gider. Şimdi karar verme sırası Canfeza'dadır. Ya orada verilen tüm sözler tutulacak ya da yolları sonsuza kadar ayrılacaktır.
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