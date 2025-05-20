canli-yayin
CANLI YAYIN
Kuruluş Osman
9
BİLDİRİMLER
  • Can Borcu
    Can Borcu YENİ FRAGMAN
  • Kuruluş Osman
    Kuruluş Osman YENİ FRAGMAN
  • Bir Gece Masalı
    Bir Gece Masalı YENİ FRAGMAN
  • Kim Milyoner Olmak İster?
    Kim Milyoner Olmak İster? YENİ BÖLÜM
  • Bir Gece Masalı
    Bir Gece Masalı YENİ FRAGMAN
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Dizi TV
    Dizi TV YENİ BÖLÜM
  • Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
    Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet YENİ BÖLÜM
  • atv’de Hafta Sonu
    atv'de Hafta Sonu YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
20 Mayıs 2025, Salı 20:00

Bir Gece Masalı 33. Bölüm Ön İzleme

BÖLÜMLER FRAGMAN KADRO BUNLARI DA İZLE HABER GALERİ

"Bebeğimiz olacak..."

Bir Gece Masalı, komiser Mahir (Burak Deniz) ile Yörük kızı Canfeza'nın (Su Burcu Yazgı Coşkun) Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyor.

Yapımcı : Nazlı Heptürk

Yönetmen : Emre Kabakuşak

Oyuncular: Burak Deniz (Mahir), Su Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), Gürkan Uygun (Kürşat Kilimci), Rüçhan Çalışkur (Afet Yılmaz), Caner Şahin (Ozan Erdemir), Kenan Bal (Asaf Yılmaz), Yıldız Kültür (Ezra Nene), Özlem Türkad (Süreyya Yılmaz), Ayşegül Günay (Handan Erdemir), Toprak Can Adıgüzel (Salih), Kerem Aslanoğlu (Ferman Yılmaz), Emel Çölgeçen (Gülizar Yılmaz), Tuna Arman (Fatma Narlı), Nazan Diper (Maviş Dadı).

Daha Fazla Göster ...
GALERİLER
TÜMÜ
32. Bölüm Foto Galeri
12 Mayıs 2025, Pazartesi
32. Bölüm Foto Galeri Bir Gece Masalı
31. Bölüm Foto Galeri
05 Mayıs 2025, Pazartesi
31. Bölüm Foto Galeri Bir Gece Masalı
30. Bölüm Foto Galeri
28 Nisan 2025, Pazartesi
30. Bölüm Foto Galeri Bir Gece Masalı
29. Bölüm Foto Galeri
14 Nisan 2025, Pazartesi
29. Bölüm Foto Galeri Bir Gece Masalı
ARAMA
CANLI YAYIN